CHP’li üye Tolgahan Erdoğan: Rıza Akpolat’tan 300 bin TL almış | İfadesine A Haber ulaştı

İşte o açıklamalardan satır başları;

CHP'nin kurultayı ile ilgili şaibeli iddiaları gündeme gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bazı CHP üyeleri ve o gün kurultayda oy kullanan delegeler tanık sıfatıyla yeminli ifade veriyorlar.

A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı (Ekran görüntüsü)

TANIK SIFATIYLA İFADE VERDİ

Geride bıraktığımız dakikalarda CHP eski üyesi o dönemde kurultayın olduğu süreçte CHP üyesi olan Tolgahan Erdoğan tanık sıfatıyla ifade verdi. O gün neler olduğunu kendi ağzıyla savcıya anlattı.