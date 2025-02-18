CHP'li üye Tolgahan Erdoğan: Rıza Akpolat'tan 300 bin TL almış | İfadesine A Haber ulaştı
CHP'de şaibeli kurultay soruşturması derinleşiyor. CHP üyesi Tolgahan Erdoğan tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. A Haber o ifadeye ulaştı. İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
CHP'de 2023'de gerçekleştirilen şaibeli kurultay iddialarıyla ilgili soruşturma sürüyor. Son olarak CHP üyesi Tolgahan Erdoğan tanık sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi.
A Haber o ifadeye ulaştı. İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
CHP'nin kurultayı ile ilgili şaibeli iddiaları gündeme gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bazı CHP üyeleri ve o gün kurultayda oy kullanan delegeler tanık sıfatıyla yeminli ifade veriyorlar.
TANIK SIFATIYLA İFADE VERDİ
Geride bıraktığımız dakikalarda CHP eski üyesi o dönemde kurultayın olduğu süreçte CHP üyesi olan Tolgahan Erdoğan tanık sıfatıyla ifade verdi. O gün neler olduğunu kendi ağzıyla savcıya anlattı.
"BİRÇOK ŞAİBEYE TANIKLIK ETMİŞTİM"
Şu ifadeleri kullanıyor Tolgahan Erdoğan; Ankara'da kurultayın başından sonuna kadar olan süreçte kurultay salonu içindeydim. Kurultaya giderken üyesi olduğum İstanbul'da mahalle, ilçe ve il seçimlerinde aslında birçok şaibeye tanıklık etmiştim. 03.11.2023 tarihindeki kurultay öncesi delegelerle görüşmek ve nabız yoklamak için bir gazeteci olarak delegelerin ve belediye başkanlarının yoğunlukta olduğu otele birkaç kez gittim. Bu otel ziyaretim esnasında özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELTUR A.Ş. Genel Müdürü Özgen Nama, PM üyesi Baki Aydöner, CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ve CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Turan Taşkın Özer'in özellikle otelde sürekli ellerindeki çantalarla asansörlere katlara girip çıktıklarını gördüm. Çantanın içerisinde ne olduğuna dair bir bilgim yok.
Ama o gün otelde gördüğüm kadarıyla şu an başka bir suçtan tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve az önce belirttiğim isimlerin delege pazarlığı yaptıklarını orada bulunan birçok partiliden duydum.