Esad zulmünün ispatı! 10 yaşındayken hapse atılan çoğunu tanıyamadı

Baas iktidarının en büyük zulümlerinden birisi de hapishanelerde gerçekleşiyordu. Yaş fark etmeksizin, insan fark etmeksizin, ırk fark etmeksizin oraya koymuş olduğu, hapishanelere koymuş olduğu kişilere işkenceler yapıyorlardı.

Onlardan birisi. O hapishanelerinden birisi de Şam'da bulunan Sednaya Hapishanesi'ydi ve Suriye'nin birçok yerinde olan kişilerin akrabaları, aileleri orada tutuldu ne yazık ki. Oğlu hapishanede 10 yıl boyunca kalan baba A Haber'e konuştu.

REJİM OĞLUNU 10 YAŞINDAYKEN HAPSE ATTI Muhabirimizi Ahmet Nazif Vural: Muhammed abi. Hoş geldin abi. Selamünaleyküm.

Muhammed isimli acılı baba: Aleykümselam. Hoş bulduk.

Ahmet Nazif Vural: Abi, Sednaya'da senin kimin vardı?

Acılı baba: Hasan çocuğum vardı. Sebepsiz aldılar ve koydular içeri.

Ahmet Nazif Vural: Ne zaman koydular abi?

Acılı baba: 2010'da tam. 2010'da aldılar, gitti. Gitti. Oğlan 10 yaşında yoktu. Şimdi 20 yaşında oğlan. Hafızasını kaybetmiş. Ne anasını biliyor, ne babasını biliyor. Şu an hiç kimseyi bilmiyor. Sadece 5 ekmek istedi. 5 ekmeğe biliyor. Bir şey bilmiyor.

Oğlanı çıkardık. Baban, annen dedik ama bilmiyor. Sadece 5 ekmek istiyor. Şu anda böyle bir şey konuşmuyor artık. Konuşurdu, ekmeği de unuttu. Korku içinde yaşıyor.