Güranların avukatının “Devran” rahatsızlığı! Olayın kilit ismi “Devran” mı?

Narin Güran davasında gözler 26 Aralık'ta görülecek 2. Duruşmaya çevrildi. Mahkeme yeni deliller istendi. Sanıklar ifadelerinde neler söyledi? 2. duruşmaya kadar yeni tanıklar ortaya çıkacak mı? diye sorular sorulurken bomba bir gelişme yaşandı.

GÜRANLARIN AVUKATI NEDEN HAREKETI GEÇTİ?

Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek canlı yayında katil zanlısının tutuklu amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın da olabileceği üzerinde durdu. Bu iddia Salim Güran'ın avukatını harekete geçirdi. Avukat, Abdurrahman Şimşek'i arayarak neden Devran Güran'ın isminin zikredildiğini sordu. İşte tüm detaylar…

Abdurrahman Şimşek: Salim Güran'ın neden cinayetin üstünü kapatmaya çalıştığını neden bu kadar organizasyon yaptığını kafamda oturtamıyordum. Neden bir amca yeğeni için bu kadar çaba içinde olur? Herkesin ifadelerini geriye doğru okurken dikkatimi çeken bazı durumlar oldu. Tutuklu amca Salim Güran'ın oğlu Devran Güran'ın ifadesini tekrar okuduğumda olay günü Devran Güran WhatsApp kayıtlarını siliyor ama diğer tüm günler aynen kalıyor. Narin'in öldürüldüğü gün olan 21 Ağustos kayıtları silinmiş durumda.

OLAY ANINDA KÖYÜ TERK EDİYOR

İfadesinde saat 13. 00 sularında köye geldiğini söylüyor. Davetiye için köye geliyor ancak nasıl bir durumsa tam Narin'in öldürüldüğü zaman diliminde Devran Güran köyü terk ediyor ve davetiye dağıtmak için Mardin'in Derik ilçesine gidiyor. Bu durum bana mantıksız geliyor. Telefon kayıtlarını siliyor, olayın olduğu dakikalarda Barış Güran ile köyü terk ediyor.

2. TELEFON VE 2. HAT

Bunun yanından Devran Güran babası tutuklandıktan sonra telefonu değiştirdiğini söylüyor. Devran Güran en başından beri telefona format attırmış olabilir. İlk kullandığı telefon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmelidir. Bunun yanında bir de babasıyla daha iyi iletişim kurmak için 2. bir hat aldığını söylemesi ve bunu neden yaptığını açıklayamaması da oldukça dikkat çekicidir. Narin'in ağabeyi Baran Güran A Haber'e verdiği röportajda Devran Güran'ın Enes Güran ile olay günü ahır bölgesinde olduğunu söylüyor.

Ekran görüntüsü / A Haber

AVUKATLARDAN PANİK TELEFONU

İşte kayıtları silmesi, köyü terk etmesi, yeni telefon ve hat alması Enes Güran ile ahır bölgesinde olduğunun söylenmesi gibi bilgileri alt alta koyunca benim dikkatimi çekiyor. Ben bu ismi bu şekilde zikredince Güranların avukatı beni aradı ve neden Devran Güran'ı dosyaya katmak istiyorsunuz gibi konuşmalar yaptı. Avukatlar Devran Güran'ın bu olayla ilgisi olmadığını savunuyor. Salim Güran'ın avukatı Devran Güran'ın köyden 11'de ayrıldığını iddia ediyor. Ama durum farklı. Devran Güran olay anında baba Salim Güran tarafından hızlıca köyden uzaklaştırıldı ve bu organizasyon yapıldı. Jandarmaya kayıp ihbarı 19.30'da yapılıyor buradaki 4-5 saatlik dilimde bütün organizasyon yapılıyor.

DEVRAN'IN İSMİNİN GEÇMESİ PANİKLETTİ

Narin'in cansız bedenini Nevzat'a veriyorlar, Devran Güran köyden ayrılıyor. Hediye Güran olay yerine geliyor ve ağabey Enes Güran'ın kıyafetleri ona teslim ediliyor ve temizleniyor. Bir sürü makine aynı anda çalışıyor. İşte tüm bunlar ben de kuşku yarattı ve ben bunları paylaştım. Biz bir sürü yayın yaptık şimdiye kadar kimse bir şey demedi ancak Devran Güran'ın ismi geçince hemen aile avukatı bizi aradı. Bana göre dosyada Devran Güran'ı buharlaştırmak istiyorlar. Biz kimseyi hedef almıyoruz. Devran köyden olay zamanı ayrılıyor ancak avukat 11'de olduğunu söylüyor bunu kendisi de biliyor işte bunlar beni daha da çok şüphelendiriyor.

DAKİKA DAKİKA TESPİT EDİLMELİ

Ağabey Baran Güran'ın A Haber'e verdiği röportaj ortada ben de Devran Güran'ın olay zamanında ahır bölgesinde olduğunu düşünüyorum. Bence savcılık Devran Güran'ın köye ne zaman girdiğini ne zaman çıktığını ve köyde dakika dakika ne yaptığını tespit etmeli.

Ekran görüntüsü / A Haber

GİZLİ TANIK DOSYAYA ŞU ANDA GİRMEDİ

Gizli tanık ile ilgili bir iddiayı ben kendim ortaya koymuştum bu şu anda mahkemeye yansımadı ve soruşturma aşamasında. Gizli tanığın ifadeleri şu anda dosyaya yansıtılmıyor çünkü ailenin çok fazla avukatı var. Dosyaya giren her bilgi karşı bir atakla çürütme yoluna giriyor. Aile baz ve HTS kayıtlarını kabul etmiyor. DNA yok diyorlar ya da hiçbir şey hatırlamayıp hiçbir şey bilmiyorlar. Gizli tanığın ağabey ile ilgili de çok önemli iddiaları var. Dosyaya şu anda yansıtılmıyor çünkü hemen bir savunma stratejisi ortaya koymaya çalışıyorlar.