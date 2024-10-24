Terör hedefleri yok edildi | A Haber Suriye sınırında! İşte son durum

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya saldırıda şehit sayısının 5 olduğunu açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist öldürüldü.

Teröristlerin vardiya değişimi sırasında tesise saldırdı Saldırı sonrasında özel harekat tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. Terör saldırısına yönelik soruşturmada, bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 8 savcı görevlendirildi.

A Haber Suriye sınırında! İşte son durum A HABER SURİYE SINIRINDA! İŞTE SON DURUM Milli Savunma Bakanlığı gece saatlerinde hem Suriye hem Irak'ta terör hedeflerine yönelik olarak operasyon başlatıldığını açıkladı. 32 terör hedefi imha edildi. Sabah saatlerinde haber nöbetinin Suriye sınırında devam ettiren muhabirimiz Mehmet Geçgel son detayları aktardı. Hedeflerden yükselen dumanlar ekrana yansıdı. PKK'nın vurulma anları sadece A Haber canlı yayınına yansıdı.

Terörö hedefleri yerle bir edildi (Ekran görüntüsü / A Haber)

TERÖR HEDEFLERİ ATEŞ ALTINDA

Mehmet Geçgel: Terör örgütünün TUSAŞ'a yönelik olarak düzenlemiş olduğu saldırının intikamı misliyle alındı. Gece saatlerinde hem Suriye'nin kuzeyinde hem Irak'ın kuzeyinde hava harekatı icra edildi. Hava harekatıyla terör örgütüne ait mevziler tek tek vuruldu. Sözde karargah olarak kullandıkları noktalarsa imha edildi. Bizler şu anda Mardin'in Nusaybin ilçesinde sınırın sıfır noktasındayız. Hemen karşımızda teröristlerin işgal ettiği noktalardan Kamışlı var. Kamışlı'da da yine terör hedefleri vuruldu.

ÇOK SAYIDA STRATEJİK NOKTA YOK EDİLDİ

Dün gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar da terör mevzileri yoğun bir şekilde ateş altına alındı. Öte yandan MSB'nin hava harekatlarının ardında bu sabah MİT de Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti. MİT, Suriye'de ve Irak'ta PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef aldı.

Suriye ve Irak'ın kuzeyi ateş altında (Ekran görüntüsü / A Haber)

KARARGAHLAR BAŞLARINA YIKILDI

Suriye'nin kuzeyinde Tel Rıfat kırsalında özellikle teröristlerin işgal ettiği köylerde sözde karargah olarak kullandıkları noktalar Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındı. Yine Ayn el Arap kırsalında ve Münbiç kırsalında da teröristlerin işgal ederek sözde karargah olarak kullandıkları o noktalarda hedef alındı ve teröristlerin başlarına yıkıldı.

TUSAŞ'ın intikamı misliyle alındı (Ekran görüntüsü / A Haber)

MİSLİYLE İNTİKAM

Irak'ın kuzeyinde de icra edilen hava harekatıyla da çok sayıda teröristin de etkisiz hale getirildiğini ifade edelim. Hem Suriye'nin kuzeyinde hem de Irak'ın kuzeyinde teröristler tek tek etkisiz hale getirildi. Dün akşam saatlerinde hava harekatının icra edildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile duyurulmuştu. Sabah saatlerine kadar karadan topçu birlikleri yine Obüslerle terör hedeflerini vurdu.

PKK'nın işgal ettiği Kamışlı'da terör hedeflerinden alevlerin ve dumanların yükseldiğini ifade etmemiz gerekir. O dumanların hala devam ettiğini sizlere aktarıyoruz. Hem Irak'ın kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde terör hedefleri yok edilerek teröristlerin gerçekleştirdiği TUSAŞ saldırısının intikamının da misliyle alındığını ifade etmemiz gerekir. Kamışlı bölgesinde teröristlerin sözde haber merkezi olarak kullandıkları bir noktada yine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınarak teröristlerin başlarına yıkıldı ve operasyonlarda da biraz önce de ifade ettiğim gibi kararlılık mesajı verildi.