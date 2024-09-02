Savcı Necip Cem İşçimen’e saldırıda gelişme! Zanlı teslim oldu,1 kişi tutuklandı

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı çıkışında saldırıya uğradı. İşçimen'in defalarca yumruklandığı anlar kameralara yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.

ZANLI TESLİM OLDU

Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmaya dair detayları A Haber'de anlatan A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır Savcı Necip Cem İşçimen'e saldıran zanlının teslim oldu.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır soruşturmadaki son detayları canlı yayında anlattı:

İnsanın içini acıtan vahşete yakın görüntüler ortaya çıktı. Burada yere düşen bir insana yönelik ciddi bir darp var. Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen otoparkta çıkışta ön tarafında işlem yapıldığı için aracında bekleme halinde ve bunu da ifadesinde söylüyor. Ancak olay anında arkasındaki aracın sürekli korna çalmasından sonra aşağı inip durumu izah ediyor. Şoför koltuğunun yanındaki kişi ile konuşurken şoför koltuğundaki şahıs araçtan inerek savcı Necip Cem İşçimen'e saldırıyor.

PLAKADAN ADRES TESPİTİ

Saniyeler içinde araçtan inip saldırıyor burada bir öfke kontrolü problemi görüyoruz. Olayla ilgili olarak İstanbul polisi hemen harekete geçti. Olayın ardından savcı Necip Cem İşçimen karakola gidiyor ve görüntülerden şüphelileri teşhis edip şikayetçi oluyor. Şüphelilerden bir tanesi kullandıkları aracın plakasından adresi tespit edilip bulundu. Araç yakalanan kişinin değil yan tarafta oturan kişinin üzerine kayıtlı. Savcı ile konuşan kişinin gözaltı işlemi yapıldı. Daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

SABIKASI KABARIK

Darp olayını gerçekleştiren kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Sabıka kaydı oldukça kabarık 7 suçtan işlem yapılmış. Suç kaydına bakıldığı zaman bu şahsın bu tarz eylemleri rahatça yapacak bir profil olduğu görünüyor. Mala zarar verme, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından kayıtları var. Bu konuda yaralama konusuna giriyor. Zanlı yapılan çalışmaların ardından yakalandı. Gereken cezayı alacaktır.

SAVCIYA HAKARET EDEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI!

İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen ve yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği tespit edilen ve soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olan firari şüpheli E.G'nin ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.