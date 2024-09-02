Savcı Necip Cem İşçimen’e saldırıda gelişme! Zanlı teslim oldu,1 kişi tutuklandı
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya yönelik soruşturma devam ediyor. İşçimen’e saldıran şüphelinin 7 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Soruşturmadaki son detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı. Ramazan Almaçayır zanlının teslim olduğunu söyledi. Olaya ilişkin soruşturma sürerken İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen ve yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, Fenerbahçe-Alanyaspor maçı çıkışında saldırıya uğradı. İşçimen'in defalarca yumruklandığı anlar kameralara yansıdı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.
ZANLI TESLİM OLDU
Feneryolu Mahallesi'ndeki bir otoparkın çıkışında iki şüpheliyle tartışan İşçimen'in saldırıya uğramasına ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturmaya dair detayları A Haber'de anlatan A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır Savcı Necip Cem İşçimen'e saldıran zanlının teslim oldu.
Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği belirlenen firari şüpheli E.G, soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına giderek teslim oldu. Polis tarafından gözaltına alınan zanlı, Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır soruşturmadaki son detayları canlı yayında anlattı:
İnsanın içini acıtan vahşete yakın görüntüler ortaya çıktı. Burada yere düşen bir insana yönelik ciddi bir darp var. Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen otoparkta çıkışta ön tarafında işlem yapıldığı için aracında bekleme halinde ve bunu da ifadesinde söylüyor. Ancak olay anında arkasındaki aracın sürekli korna çalmasından sonra aşağı inip durumu izah ediyor. Şoför koltuğunun yanındaki kişi ile konuşurken şoför koltuğundaki şahıs araçtan inerek savcı Necip Cem İşçimen'e saldırıyor.
PLAKADAN ADRES TESPİTİ
Saniyeler içinde araçtan inip saldırıyor burada bir öfke kontrolü problemi görüyoruz. Olayla ilgili olarak İstanbul polisi hemen harekete geçti. Olayın ardından savcı Necip Cem İşçimen karakola gidiyor ve görüntülerden şüphelileri teşhis edip şikayetçi oluyor. Şüphelilerden bir tanesi kullandıkları aracın plakasından adresi tespit edilip bulundu. Araç yakalanan kişinin değil yan tarafta oturan kişinin üzerine kayıtlı. Savcı ile konuşan kişinin gözaltı işlemi yapıldı. Daha sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
SABIKASI KABARIK
Darp olayını gerçekleştiren kişinin yakalama çalışmaları devam ediyor. Sabıka kaydı oldukça kabarık 7 suçtan işlem yapılmış. Suç kaydına bakıldığı zaman bu şahsın bu tarz eylemleri rahatça yapacak bir profil olduğu görünüyor. Mala zarar verme, basit yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından kayıtları var. Bu konuda yaralama konusuna giriyor. Zanlı yapılan çalışmaların ardından yakalandı. Gereken cezayı alacaktır.
SAVCIYA HAKARET EDEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI!
İşçimen'e hakaret ettiği belirlenen ve yakalandıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli T.T.İ, toplanan yeni deliller doğrultusunda sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Tartışmanın ardından İşçimen'i darbettiği tespit edilen ve soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına teslim olan firari şüpheli E.G'nin ise Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
BAKAN TUNÇ AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Saldırıya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Bakan Tunç'un açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde:
"İstanbul Kadıköy'de Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan fiziksel saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yargıtay Cumhuriyet Savcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum. Bizleri ve yargı camiamızı derinden üzen saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır."
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