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Savcı İşçimen’e saldırı! İşte soruşturmadaki son detaylar

Ramazan Almaçayır Ramazan Almaçayır ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 12:50 Güncelleme: 02.09.2024 12:50
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Savcı İşçimen’e saldırı! İşte soruşturmadaki son detaylar

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e yapılan saldırıya yönelik soruşturma devam ediyor. İşçimen’e saldıran şüphelinin 7 suçtan kaydı olduğu belirlendi. Soruşturmadaki son detayları A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır anlattı.

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