15 Temmuz’da neler yaşandı? Tanıkları A Haber’de anlattı: Hain Adnan yarbayın kurşunuyla gazi oldum

İşte o açıklamalardan satır başları;

15 Temmuz Gazisi Lütfü Çift:

Asıl mesele bu hainlerin içimizde ne şekilde nasıl bir şekilde sızdıkları ve yapmak istediklerini bence vatandaşımızın dikkate alması lazım. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı ne olacaktı? Bundan sonrasına bakmak lazım. Kime hizmet etmek istediler? Bu işe kontrollü darbe diyen kişiler çıktı maalesef siyasette. Buna çok üzülüyorum.