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15 Temmuz'da neler yaşandı? Tanıkları A Haber'de anlattı: Hain Adnan yarbayın kurşunuyla gazi oldum

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 15.07.2024 09:12 Güncelleme: 15.07.2024 09:39
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15 Temmuz’da neler yaşandı? Tanıkları A Haber’de anlattı: Hain Adnan yarbayın kurşunuyla gazi oldum

15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde on binler vatanını ve milletini korumak için tereddütsüz sokağa çıktı. Bu uğurda kimi şehit oldu kimi de gazi... 15 Temmuz gazileri o gece yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

Milyonlar tek yürek oldu. Ellerde Türk bayrağı, yüreklere vatan aşkı ile meydanlara indi.

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Milli iradeyi ölümüne savunan Başkan Erdoğan, darbecilere geçit vermedi. 15 Temmuz gecesi Türkiye kelimenin tam anlamı ile uçurumun kıyısından döndü.

15 Temmuz darbe girişiminin bertaraf edilmesinde on binler vatanını ve milletini korumak için tereddütsüz sokağa çıktı. Bu uğurda kimi şehit oldu kimi de gazi...

15 Temmuz gazileri o gece yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

15 Temmuz Gazisi Lütfü Çift:

Asıl mesele bu hainlerin içimizde ne şekilde nasıl bir şekilde sızdıkları ve yapmak istediklerini bence vatandaşımızın dikkate alması lazım. 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı ne olacaktı? Bundan sonrasına bakmak lazım. Kime hizmet etmek istediler? Bu işe kontrollü darbe diyen kişiler çıktı maalesef siyasette. Buna çok üzülüyorum.

"İLK DİRENİŞİ BURADA KIRDIK"

Gazi Mustafa Öksüz:

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ilk gazilerindenim ben. İlk direnişi burada biz kırdık.

"BUNLAR FETÖ'NÜN HAİNLERİ"

Hepsi hainmiş. Millete halka ateş ettiler. Tanklarla milletin üzerine yürüdüler. Bunlar FETÖ'nün hainleri. Bilinçli olarak geldiler. Hiç pişman değiller. Onların amacı Türkiye'yi ele geçirmekti.

"SİLAHINI KARNIMA DAYADI"

Hain Adnan yarbayın kurşunuyla gazi oldum. Mustafa üsteğmenin silahını tuttum, benim karnıma dayadı. Baktım beni vuracak ben buna bir yumruk salladım tüfeği benim omzumdan sildi. Bilinçli olarak buraya geldiler Türk halkını yok etmek. Cumhurbaşkanımız ferasetiyle dik duruşuyla halkının yanında oldu.

15 Temmuz’da neler yaşandı?15 Temmuz’da neler yaşandı? 15 TEMMUZ'DA NELER YAŞANDI?

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