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15 Temmuz gecesi Meclis'te neler oldu? TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ A Haber'de anlattı: O gece ölümü satın almış birisiyim

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 15.07.2024 15:29 Güncelleme: 15.07.2024 15:30
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15 Temmuz gecesi Meclis’te neler oldu? TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ A Haber’de anlattı: O gece ölümü satın almış birisiyim

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Adalet Bakanlığı görevini yürüten şu anda da TBMM Başkanvekili olan Bekir Bozdağ o gece Meclis’te yaşananları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'na anlattı.

Türkiye, bundan 8 yıl önce 15 Temmuz gecesi asker kıyafeti giymiş alçak darbecilerin darbe girişimi ile karşı karşıya kaldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inen halk devletinin emrinde olan güvenlik güçleri ile FETÖ'cülere karşı gövdesini siper etti ve vatanı hainlere teslim etmedi.

HAFIZALARA KAZINA SÖZLER: ÖLÜMÜNE

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gecede hafızalara kazınan fotoğraflardan biri de dönemin Adalet Bakanı şu anda TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın Genel Kurul kürsüsündeki o "ölümüne" konuşmasıydı. FETÖ'cü hainler Meclis'i bombalarken konuşmasına hiç ara vermeden devam eden Bekir Bozdağ, o gece yaşadıklarını A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'na anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

O gece Cumhurbaşkanımızın liderliğinde darbeci FETÖ'cü hain alçaklara karşı büyük bir direniş gösterirken mücadele verirken ve büyük bir demokrasi zaferine imza atarken şehadet makamına erişen bütün 15 Temmuz şehitlerimizi bu vesileyle bu ülke için şehit olan bütün şehitlerimizi ve vefat eden gazilerimizi saygı rahmet minnet ve dua ile yad ediyorum. Hayatta olan gazilerimize sıhhatli uzun ömürler diliyorum.

Cumhurbaşkanımızın meydanlara milleti davet etmesi halkın gücünün üstünde başka bir güç tanımadığını ilan etmesi halkımızı daha büyük bir heyecanla meydanlara indirdi ve meydanlar kurumların önleri askeri birliklerin önleri her yer halk tarafından tutuldu.

"HEDEFLERDEN BİRİ DE A HABER'Dİ"

Öte yandan Türk medyası da A Haber başta olmak üzere çok büyük bir dirayet ortaya koydu. Kimseden emir almadan kendi iradeleriyle demokrasiden yana tutum alma tercihinde bulundular. O gün FETÖ'nün hedeflerinden birisi parlamento ise bir tanesi Türk basını ve Türk basını içinde de A Haber'di. O yüzden ben buradan Türk medyasına da aziz milletimize de bu büyük mücadeleye ortak oldukları ve büyük bir zafere imza attıkları için teşekkür ediyor hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum.

O gün parlamentoya geldiğimde burada milletvekillerimiz vardı gazeteciler de vardı danışmanlar da vardı. Genel Kurul çalışıyordu.

"ÇOK BÜYÜK BİR PATLAMA OLDU"

Konuşma yaptığım sırada ne kadar geçti bilmiyorum çok büyük bir patlama oldu. Yukarıdaki avizeler sallandı. Yerden tozlar kalktı vekiller sağa sola kaykıldılar. Bombanın meclise atıldığı çok aşikardı ama nereye isabet ettiğini bilemiyorduk. Ama ben konuşmamı kesmedim. Meclis sustu veya konuşmalar durdu denmesin diye o anda aklımdan bu geçti. Hiç konuşmaya ara vermeden konuşmamı sürdürdüm.

"BİZ DÜŞEN BURADA ÖLMEKTİR"

Meclis Başkanımız Sayın Kahraman'a değerli Başkan lütfen Meclis'i kapatmayın, eğer kapatırsanız bu halk Meclis bunlardan korktu der meydana gelmez, meydanda olan da meydanda kalmaz. Bize düşen burada ölmektir. Gitmek isteyen arkadaşımız varsa buyursun gitsin ama siz lütfen Meclis'i çalıştırın. Sağ olsun soyadı gibi kahraman bir büyüğümüz İsmail Bey, Genel Kurul'un çalışmasına karar verdi. Konuşmama kaldığım yerden devam ettim. Bu sefer daha büyük bir şiddetle patlama oldu. Adeta Genel Kurul'un dibine düştü dersek yanlış olmaz.

Halk nasıl direndiyse milletin temsilcisi olan parlamento da milletine uydu böylesine büyük bir direnişi ortaya koydu.

Kendi adıma ben o gece ölümü satın almış birisiyim. Rabbim inşallah şehitlik nasip eder kilometreyi sıfırlar öyle giderim. Meclis'e gelmeden önce yoldayken arabada hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Ben bugün şehit olabiliriz diye düşündüm.

Bu başarının bu mücadelenin lideri Erdoğan değil de Biden, Macron olsaydı emin olun uluslararası alanda verilmedik madalya verilmedik devlet nişanı kalmazdı. Nobel Barış Ödülü dahi verirlerdi.

ABD'de de Batı da bunu görmezlikten geldi. Gönül rahatlığıyla isteyerek bir tebrik bile yapamadılar. Küçümsemek için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiler.

Meclis’te neler oldu? A Haber’de anlattıMeclis’te neler oldu? A Haber’de anlattı MECLİS'TE NELER OLDU? A HABER'DE ANLATTI

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