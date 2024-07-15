15 Temmuz gecesi Meclis’te neler oldu? TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ A Haber’de anlattı: O gece ölümü satın almış birisiyim

Cumhurbaşkanımızın meydanlara milleti davet etmesi halkın gücünün üstünde başka bir güç tanımadığını ilan etmesi halkımızı daha büyük bir heyecanla meydanlara indirdi ve meydanlar kurumların önleri askeri birliklerin önleri her yer halk tarafından tutuldu.

"HEDEFLERDEN BİRİ DE A HABER'Dİ"

Öte yandan Türk medyası da A Haber başta olmak üzere çok büyük bir dirayet ortaya koydu. Kimseden emir almadan kendi iradeleriyle demokrasiden yana tutum alma tercihinde bulundular. O gün FETÖ'nün hedeflerinden birisi parlamento ise bir tanesi Türk basını ve Türk basını içinde de A Haber'di. O yüzden ben buradan Türk medyasına da aziz milletimize de bu büyük mücadeleye ortak oldukları ve büyük bir zafere imza attıkları için teşekkür ediyor hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum.