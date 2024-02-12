12 Şubat 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Gazze'de 'güvenli bölge' kalmadı! Refah'a yapılan hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti

Gazze'de 'güvenli bölge' kalmadı! Refah'a yapılan hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.02.2024 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
ABONE OL
Gazze’de ’güvenli bölge’ kalmadı! Refah’a yapılan hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti

Filistinlilerin sığındığı son yer olan Refah, İşgalci İsrail Terör Örgütü tarafından saatlerdir ateş altında. Hava saldırılarında can kaybı 100'ün üzerinde. Bölgeden son durumu Gazze sınırı hattında bulunan A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman İlhan Tanrıöver aktardı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 129 gündür devam ediyor. Bölgenin dört bir yanını kuşatan İsrail güçlerinin saldırıları nedeniyle binlerce Filistinli hayatını kaybederken, milyonlarca kişi barınacak yeri olmadan ve açlık sınırında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

ÖLENLERİN SAYISI SÜREKLİ ARTIYOR

Bölgedeki insani kriz üst seviyelerde seyrederken İsrail ordusunun gece saatlerinde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Refah kentini hedef alması ise, Filistinlilere yönelik soykırımı bir kez daha gözler önüne seriyor.

SOYKIRIMA REHİNE PERDESİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 340'a, yaralananların sayısının 67 bin 984'e yükseldiği belirtildi. Öte yandan İşgalci İsrail, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği yoğun hava saldırılarının nedeninin kentteki iki İsrailli esiri kurtarmak olduğunu savundu.

İŞTE KATLİAM SİHA'LARI

Bölgeden Mehmet Geçgel'in anlattıkları: Gazze'ye yakın bir bölgede bulunuyor. Şu anda katliamdan dönen SİHA'ları görüyoruz. Bölgeye yakın bir hava üssüne dönüş yapıyorlar. Buradan mühimmatları yükledikten sonra katliama devam ediyor. İsrail gece saatlerinden beri güvenli denilen Refah'a yönelik saldırılar düzenliyor.

GECE BOYUNCA KATLİAM

Saatler 12,30'u gösterdiğinde de savaş uçakları da katliamı yaptıktan sonra hava üssüne geri döndüler. Saldırılar geceden beri devam ediyor. O noktada 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Hastanelere yüzlerce yaralının da götürüldüğü bilgisini aldık. O noktaya yardım ulaştırmak için büyük bir mücadele veriliyor. Hastanelerde durum giderek kötüleşiyor. Serum ve ilaçlar tamamen tükenmiş durumda.

İşte katliam SİHA’ları! İsrail masum kanına doymuyor İŞTE KATLİAM SİHA'LARI! İSRAİL MASUM KANINA DOYMUYOR
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Katil İsrail’den Refah’a saldırı! KATİL İSRAİL'DEN REFAH'A SALDIRI!
Mısır ve ABD’den işgalci İsrail’e ’Refah’ uyarısı MISIR VE ABD'DEN İŞGALCİ İSRAİL'E 'REFAH' UYARISI
Beyaz Saray’dan İsrail’e Refah uyarısı! BEYAZ SARAY'DAN İSRAİL'E REFAH UYARISI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA