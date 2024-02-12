Gazze’de ’güvenli bölge’ kalmadı! Refah’a yapılan hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti

SOYKIRIMA REHİNE PERDESİ

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 28 bin 340'a, yaralananların sayısının 67 bin 984'e yükseldiği belirtildi. Öte yandan İşgalci İsrail, güvenli bölge olduğunu iddia ederek insanları sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği yoğun hava saldırılarının nedeninin kentteki iki İsrailli esiri kurtarmak olduğunu savundu.