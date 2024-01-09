Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı! Kurra Hafız Galip Usta omzundan yaralandı | A Haber olay yerinden aktardı

SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA

Fatih Camii içerisinde slogan atan Ö.S.'yi uyaran Cami İmamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, Ö.S.'nin bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Fatih Camii'nde slogan atıp huzursuzluk çıkarttıktan sonra İmam Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçaklayarak yaralayan Ömer S.'nin cinayet büro amirliğindeki sorgusu sürüyor.

Şüphelinin daha önceden kasten yaralama suçundan polise geliş kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca yapılan araştırmada şüphelinin üzerine 2028 yılına kadar ruhsatlı av tüfeği bulunduğu öğrenildi. Şüphelinin sorgusuna Cinayet Büro Amirliğinde devam edildiği olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

A HABER BÖLGEDEN AKTARDI

8 Ocak'ta yatsı namazı sonrasında Fatih Camii'ne girip "Kahrolsun İsrail" şeklinde slogan attığı iddia edilen ve sonrasında Kurra Hafız Galip Usta ile cemaatten birini bıçaklı saldırı sonucu yaralayan saldırganın provokasyonu A Haber ekranlarına gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta değerlendirildi.

Fatih Camii avulusuna giden A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek Tosun, görgü tanıklarından aldığı bilgileri izleyenlere aktardı:

"Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Namazın kılındığı sıralarda Ö.S isimli şahıs, camiinin içine girerek huzursuzluk çıkardı. İlk olarak sorduğumuz sorulardan biri nasıl bir slogan attığı yönündeydi. "Kahrolsun İsrail" sloganı atılıyor. İçeride bulunan güenlşik tarafından çıkartılıyor. Şu ayrıntı çok önemli: 15-20 dakika sonra namaz kılacağını söylüyor. Sloganları 15-20 dakika sonra da devam ediyor. Cemaatin rahatsız olmasının ardından caminin imamı tarafından bir uyarı yapılıyor. Güvenlikçiler tarafından o kişi cami dışına çıkartılıyor. Ancak tartışma büyüdüğü için de cami imamı Galip Usta ve içeride bulunan cemaatlerden biri olan Bilal Erdem'i, birini sırtından birini de omzundan bıçaklıyor."

"YARALILARIN DURUMU AĞIR"

Tosun, bölgeden aktardığı yayında yaralıların durumunun ağır olduğunu da belirtti.

AMAÇ İNSANLARI KIŞKIRTMAK MI?

Melih Altınok'un camii içerinde kaos var ifadesiyle daha önce böyle bir şeyin yaşanmadığını belirtti.

AK Parti İstanbul Başkan adayı Murat Kurum'un da bugün Fatih Camii civarlarında olduğu belirtilen programda Gazeteci Gaffar Yakınca şu açıklama bulundu: