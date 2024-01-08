Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı! Kurra Hafız Galip Usta omzundan yaralandı | A Haber olay yerinden aktardı
Son dakika haberleri... Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Camii imamına düzenlenen sloganlı saldırı, A Haber'de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta değerlendirildi. Programda MOSSAD'ın 'Süleymaniye Camii' bölgesinde fotoğraf çektiğine değinilirken İstanbul'un sembol camilerinden olan Fatih Camii imamına düzenlenen sloganlı saldırı 'Camiide provokasyon görüntüsü' olarak tanımlandı. İşte habere dair tüm detaylar...
Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.
SLOGAN ATARAK SALDIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, İmam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan imam ve cemaatin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.
A HABER BÖLGEDEN AKTARDI
8 Ocak'ta yatsı namazı sonrasında Fatih Camii'ne girip "Kahrolsun İsrail" şeklinde slogan attığı iddia edilen ve sonrasında Kurra Hafız Galip Usta ile cemaatten birini bıçaklı saldırı sonucu yaralayan saldırganın provokasyonu A Haber ekranlarına gelen Melih Altınok ile Sebep Sonuç'ta değerlendirildi.
Fatih Camii avulusuna giden A Haber Muhabiri Tülay Ayçiçek, görgü tanıklarından aldığı bilgileri izleyenlere aktardı:
"Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Namazın kılındığı sıralarda Ö.S isimli şahıs, camiinin içine girerek huzursuzluk çıkardı. İlk olarak sorduğumuz sorulardan biri nasıl bir slogan attığı yönündeydi. "Kahrolsun İsrail" sloganı atılıyor. İçeride bulunan güenlşik tarafından çıkartılıyor. Şu ayrıntı çok önemli: 15-20 dakika sonra namaz kılacağını söylüyor. Sloganları 15-20 dakika sonra da devam ediyor. Cemaatin rahatsız olmasının ardından caminin imamı tarafından bir uyarı yapılıyor. Güvenlikçiler tarafından o kişi cami dışına çıkartılıyor. Ancak tartışma büyüdüğü için de cami imamı Galip Usta ve içeride bulunan cemaatlerden biri olan Bilal Erdem'i, birini sırtından birini de omzundan bıçaklıyor."
"YARALILARIN DURUMU AĞIR"
Ayçiçek, bölgeden aktardığı yayında yaralıların durumunun ağır olduğunu da belirtti.
AMAÇ İNSANLARI KIŞKIRTMAK MI?
Melih Altınok'un camii içerinde kaos var ifadesiyle daha önce böyle bir şeyin yaşanmadığını belirtti.
AK Parti İstanbul Başkan adayı Murat Kurum'un da bugün Fatih Camii civarlarında olduğu belirtilen programda Gazeteci Gaffar Yakınca şu açıklama bulundu:
Fatih Cami sembol camilerinden biri. Burada bir eylemi yaparken "Kahrolsun İsrail" sloganı atarak yapıyorsanız üzerinizde bıçak varsa ve siz cami imamıyla kavga edecek arbede yaşayacak onu bıçaklayacak noktaya geliyorsanız başka bir şeyleri alevlendirmeye çalışıyorsunuz demektir. Burası pek çok dindar insanların bulunduğu bölge... Burada "Kahrolsun İsrail" sözcüğü kesinlikle provokatif amaçlıdır. Bunun aksini kime iddia edemez.
Buranın bir özelliği de; Yürüme mesafesinde Fenerium Patrikhanesi var, Bulgar Kilisesi var. Burası bir inanç toprağı. Suriyeli ve göçmen de çok. Dolayısıyla ateşleyeceğiniz bir yer.
MURAT KURUM ESNAF ZİYARETİ YAPTI
Murat Kurum da bugün Fatih'te esnaf ziyareti yaptığını belirten Yakınca, bu suikastın Türkiye'nin güvenliğine dair bir suikast olduğunu anlamak zor olmadığını söyledi.
SALDIRGAN KASTEN YARALAMADAN SABIKALI ÇIKTI
Fatih Camii imamı Galip Usta ve cemaatten Bilal Erdem'i yaralayan saldırgan Ö.S'nin sicilinin temzi olmadığı öğrenildi. Ö.S adlı şahsın bir defa kasten yaralama suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA
Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır.
Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır."
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: ŞAHIS EMNİYET GÜÇLERİMİZCE YAKALANDI
Saldırıda yaralananların yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya, "İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.
"ADLİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırı şüphelisinin gözaltına alındığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi. Bakan Tunç, saldırıya ilişkin şu açıklamada bulundu:
"İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum.
Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca #adlisoruşturma çok yönlü devam etmektedir.
Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI
Ali Erbaş, Fatih Camii imam hatibi Galip Usta'ya geçmiş olsun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız."
ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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