Fatih Camisi imamına bıçaklı saldırı! Kurra Hafız Galip Usta omzundan yaralandı | A Haber olay yerinden aktardı

SALDIRGAN KASTEN YARALAMADAN SABIKALI ÇIKTI

Fatih Camii imamı Galip Usta ve cemaatten Bilal Erdem'i yaralayan saldırgan Ö.S'nin sicilinin temzi olmadığı öğrenildi. Ö.S adlı şahsın bir defa kasten yaralama suçundan sabıkalı olduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08.01.2024 günü saat 19.15 sıralarında Ö.S. İsimli şahıs, Fatih Camii içerisinde slogan atarak cami içerisinde huzursuzluk çıkarmıştır. Fatih Camii imamı Galip Usta da şahsı uyararak dışarı çıkmasını istemiş. Ö.S. İsimli şahıs bu sırada Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakla yaralamıştır.

Şahıs, olayın ardından güvenlik görevlilerince yakalanarak gözaltına alınırken, Galip Usta ve Bilal Erdem, olayın ardından kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınmıştır. İki yaralının hayati tehlikesi bulunmamaktadır."

İÇİŞLERİ BAKANI ALİ YERLİKAYA: ŞAHIS EMNİYET GÜÇLERİMİZCE YAKALANDI

Saldırıda yaralananların yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerini iletti. Bakan Yerlikaya, "İstanbul'da bu akşam Fatih Camii'de yaşanan menfur saldırıda Fatih Camii imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem yaralandı. Yoğun bakımda tedavileri sürmekte. Saldırıyı gerçekleştiren Ö.S. isimli şahıs emniyet güçlerimizce yakalandı. Saldırıyla ilgili soruşturma hassasiyetle sürdürülüyor. Galip Hocaya ve Bilal kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Allah'tan acil şifalar diliyorum." dedi.

"ADLİ SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Fatih Camisi'ndeki bıçaklı saldırı şüphelisinin gözaltına alındığını belirterek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini bildirdi. Bakan Tunç, saldırıya ilişkin şu açıklamada bulundu:

"İstanbul Fatih Camii'nde İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem isimli vatandaşımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyorum.

Saldırının ardından şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca #adlisoruşturma çok yönlü devam etmektedir.

Hepimizi üzen saldırıda yaralanan İmam Hatip Galip Usta ve Bilal Erdem'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Ali Erbaş, Fatih Camii imam hatibi Galip Usta'ya geçmiş olsun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız."

ÖMER ÇELİK: SALDIRIYI LANETLİYORUZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik. Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır. Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz." ifadelerine yer verdi.