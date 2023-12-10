Asgari ücret maratonu başlıyor! İlk toplantı yarın yapılacak: İşte masadaki rakamlar...
Milyonları etkileyen asgari ücret rakamı için Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın toplanıyor. Vatandaşların beklentisi git gide artarken, A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş canlı yayında asgari ücrete ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Aralık ayında düzenlenecek asgari ücret komisyonları toplantılarında masadaki rakamlar ne olacak? Yeni asgari ücret için tahminler neler? İşte tüm detaylar...
Yıl sonuna yaklaşırken milyonların beklentisi git gide artıyor. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş, canlı yayında, asgari ücret zammında masada yer alacak senaryolara ilişkin paylaşımlarda bulundu.
A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş'ın açıklamalarda yer alan satır başları:
Artık asgari ücret görüşmeleri resmi olarak yarın başlayacak. Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk kez bir araya gelecek.
Toplantı saat 14.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.
Tespit Komisyonu 15 kişiden oluşacak. 5 işveren, 5 işçi, 5 ise hükümetten temsilci olacak. İşçi tarafını masada TÜRK-İŞ temsil edecek. İşveren tarafını TİSK temsil edecek. Hükümet tarafında elbette ki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsil edecek. Bakanlık masadaki konu hakkında hakem rolünü üstlenecek. Masada alınacak karar oy çoğunluğu ile verilecek.
Asgari ücretin ilk teklifleri yarın verilecek. İşçiler ne istiyor? İşverenler ne istiyor? Hükümetin bu teklifler karşısında ilk teklifi ne olacak? bu soruların cevabı yarın verilmiş olacak.
Asgari ücret Tespit Komisyonu'nun dört toplantı yapmasını bekliyoruz. Ancak dört toplantı yapılmaya da bilir. Taraflar anlaşmaya erken varırsa dört toplantı yapılmayacak, anlaşılan toplantı da son bulmuş olacak.
Biz sürece baktığımızda dört toplantı yapılmasına bekliyoruz. Üç istişare ve bir karar toplantısının olacağını düşünüyoruz.
Toplantıların ardından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Bu toplantıdan elbette ki bir karar çıkacak. Ancak son karar Başkan Erdoğan'a gidecek ve Cumhurbaşkanımız son dokunuşu yapacak.
Elbette ki 7 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor ancak dolaylı yoldan birçok kişiyi ilgilendiren bir rakam…
Kulislerde şu anda konuşulan rakamlar; 16 ve 17 bin TL'nin üzerinde rakamlar… Ancak elbette ki net rakamı şu an için bilmek mümkün değil.
2024 NET ASGARİ ÜCRET
Yüzde 35 artarsa 15.393 TL
İşverene maliyeti 21 bin 278 TL
Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 TL
İşverene maliyeti 22 bin 66 TL.
Yüzde 45 artarsa 16 bin 533 TL
İşverene maliyeti 22 bin 854 TL
Yüzde 50 artarsa 17 bin 103 TL
İşverene maliyeti 23 bin 642 TL.
KOMİSYON NELERE BAKACAK?
■ 6 aylık yüzde 38'lik enflasyon
■ Memura yapılacak yüzde 50 artış
■ İşverene yapılan 500 TL destek
■ Bekar bir işçinin bir aylık geçim maliyeti
■ İstihdamın korunması
■ Bütçe dengeleri.
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