Batı Şeria’da neler yaşanıyor? 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 133’e yükseldi

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Gvir kendi eli ile sivillere silah dağıtıyor ve bu silahlar kendi topraklarında zulüm gören Filistinlilere dönüyor. Bu şekilde iç savaş körükleniyor. İsrailli siviller İsrailli polislerin gözetiminde Filistinlileri öldürüyor. Son olarak zeytin bahçesinde zeytin toplayan bir Filistinli katledildi. 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da öldürülen Filistinli sayısı 133'e ulaşmış durumda yaklaşık olarak 100kişi yaralandı. 2 bin civarında Filistinli gözaltına alındı.