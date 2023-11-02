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Batı Şeria'da neler yaşanıyor? 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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Batı Şeria’da neler yaşanıyor? 7 Ekim’den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısı 133’e yükseldi

7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te 1000'den fazla Filistinliyi yaraladı. Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 6'sı Nablus'ta olmak üzere 8 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırı ve baskınlar sırasında çıkan olaylarda 1900 Filistinli gözaltına alındı. Batı Şeria'daki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

Ata Gündüz Kurşun'un Batı Şeria'dan aktardıkları şöyle:

"Filistin 2 koldan birden katliamlara maruz kalıyor. Bir taraftan İsrail Gazze'de katliam yapıyor. Bir taraftan da Batı Şeria'da, Ramallah'ta, Nablus'da ve Cenin'de yain farklı yerleşim birimlerinde İsrail'in katliamları sürüyor. İşgalci fanatik Yahudi yerleşimciler katliama destek veriyor ve Filistinlilerin mal varlıklarına çökmeye devam ediyor. İsrail'de binlerce sivil silahlandırılıyor. 120 bin İsrailli sivil silah başvurusu yaptı.

Hatta silah başvurusu ile ilgili kurallar gevşetildi. Suç kaydı ve sağlık sorunu olmayanlara 1 hafta içerisinde silah ruhsatı veriyorlar. Bulunduracakları mermi sayısı da 50'den 100'e çıkarıldı. Biz şu anda A Haber ekibi olarak El-Manar meydanındayız. Burada protestolar devam ediyor. Gazze'de katledilen bebeklerin temsili cenazeleri taşınıyor.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Gvir kendi eli ile sivillere silah dağıtıyor ve bu silahlar kendi topraklarında zulüm gören Filistinlilere dönüyor. Bu şekilde iç savaş körükleniyor. İsrailli siviller İsrailli polislerin gözetiminde Filistinlileri öldürüyor. Son olarak zeytin bahçesinde zeytin toplayan bir Filistinli katledildi. 7 Ekim'den beri Batı Şeria'da öldürülen Filistinli sayısı 133'e ulaşmış durumda yaklaşık olarak 100kişi yaralandı. 2 bin civarında Filistinli gözaltına alındı.

Mülkelere, evlere ve arabalara yönelik olarak da fanatik Yahudiler şiddet eylemi gerçekleştiriyor. Bu yılın ilk 6 ayı içerisinde Filistinlilere ait 303 yapı yıkıldı. 44 bin dönüm araziye de el konuldu. Filistin de 2 koldan katliam yaşanıyor. Yahudi yerleşimciler burada terör estiriyor. Sivillerin terör devleti İsrail tarafından silahlandırılması burada ateşi körüklüyor."

Batı Şeria’da neler yaşanıyor? BATI ŞERİA'DA NELER YAŞANIYOR?
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Filistin’de 2 koldan katliam FİLİSTİN'DE 2 KOLDAN KATLİAM

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