28 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Binlerce kişi işgalcilerin İstanbul Konsolosluğu önünde toplandı! İşgalcilerin Gazze saldırıları protesto ediliyor!

Binlerce kişi işgalcilerin İstanbul Konsolosluğu önünde toplandı! İşgalcilerin Gazze saldırıları protesto ediliyor!

ÖZEL HABER ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
ABONE OL
Binlerce kişi işgalcilerin İstanbul Konsolosluğu önünde toplandı! İşgalcilerin Gazze saldırıları protesto ediliyor!

İşgalci İsrail, günlerdir abluka altına aldığı ve bombardımanlarıyla adeta soykırım yaptığı Gazze’de binlerce genç yaşlı ve çocuk katletti. 21 gündür süren saldırılarında hastane, okul ve camileri de bombalayarak Gazze’de güvenli alan bırakmadı. Katillerin ABD desteğiyle yaptığı soykırım, Türkiye’de birçok ilde protesto edilirken binlerce kişi İstanbul’daki İsrail Konsolosluğu önünde Filistin bayraklarıyla bir araya geldi.

Gazze'de yaşananlar yeryüzünün kanayan yarası haline geldi. Tüm dünyanın gözü önünde işlenen bu insanlık suçuna dur demek için Türkiye'nin birçok ilinde protestolar devam ediyor.

Bölgede yaşananlardan dolayı binlerce kişi İstanbul'daki İsrail Konsolosluğu önünde toplandı. Filistin bayraklarıyla, katiller protesto ediliyor.

Geçtiğimiz hafta katil İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombardımanı da vatandaşlar tarafından protesto edilmişti.

YÜZ YILI AŞKIN KATLİAM!

Filistin'de yüz yılı aşkın katliamlarına devam eden bebek katilleri akıldan ve vicdandan yoksun bir şekilde çoluk çocuk demeden binlerce masumu öldürüyor.

Gazze'de 21 gündür devam eden bombardımanlar nedeniyle, bölgede güvenli bir alan kalmadı.

ÇOLUK ÇOCUK DEMEDEN VAHŞİCE ÖLDÜRÜYOR!

ABD desteğini tamamen arkasına alan işgalciler hastane, okul ve camilere de saldırarak savaş suçu işlemekten kaçınmıyor.

Öte yandan fosfor bombaları da kullanan katiller, Gazzelileri içten içe zehirleyerek vahşice öldürüyor.

İşte insanlık suçuna destek veren ülkeler...
BM’den dünyaya Gazze çağrısı
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA