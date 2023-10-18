İsrail’in hamileri sosyal medyada yoğun tepki topladı! Jahrein, Oğuzhan Uğur, Nevşin Mengü ve İbrahim Haskoloğlu! Whatsapp grubu detayı...

İSRAİL'İN ETKİ AJANI HASKAOĞLU DEVREDE

Diğer yandan israil adına etki ajanlığı için devreye giren sözde Gazeteci İbrahim Haskoloğlu da yaptığı paylaşımlarda adeta İsrail basın sözcüsü gibi davranıyor.

Haskoloğlu sosyal medya hesabında Hamas'ın uluslararası yapılan fonlarla yapılan alt yapılardan füze hazırladığını ve bunun İsrail'i haklı çıkartacağını iddia etti. İşgalci İsrail Savunma Bakanı Gazze'ye elektrik, su ve yiyecek yollanmayacağını açıklamıştı. Açık bir soykırım hazırlığı itirafı olan bu açıklamanın Türk kamuoyunda meşrulaştırılması işini de Haskoloğlu yerine getirdi.