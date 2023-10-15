İsrail askeri LGBT paçavrasıyla birleştirilmiş İsrail bayrağıyla poz verdi! O anlar A Haber’de! Kara harekatı öncesi son hazırlıklar...

İNSANLAR TUVALETE ERİŞMEKTE BİLE ZORLANIYOR

Kara harekatı gerçekleştiğinde Filistin'de çok sayıda can kaybı yaşanacağı da ortada. Gazze yerle bir edildi. Şimdi de karadan bir harekat yapılacak. İnsanlar gıdaya değil tuvalete bile erişmekte zorluk çekiyor.

LGBT BAYRAĞIYLA BİRLEŞTİRİLMİŞ İSRAİL BAYRAĞIYLA POZ VERDİ

LGBT bayrağıyla birleştirilirmiş bir İsrail bayrağıyla bize poz verdi İsrail askeri. Çok ukala bir tavırları var İsrailli askerlerin.