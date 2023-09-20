Avrupa’nın en büyük santrali! Kalyon Enerji’den dev güneş santrali

Şimdi bu koca arazi ve dev yatırım hem güneş çiftliğine hem de mera alanına dönüşmüş oldu. Biz de bunu fırsata çevirmek istiyoruz. Hem paydaşlarımız açımızdan hem de bizim açımızdan iş birliği geliştirdik. Buraya yapılan yatırımla ekosistem de gelişti. Bu döngü devam edecek. Hayvanların otlaması ve doğal gübreleme ile bu döngünün sürekliliği olacak. Arazide gözlemlediğimiz endemik türler var. Hürmüz otu gelişti. Biz burada çalışmalarımızı yaparken bunları da dikkate alıyoruz. Koyunları endemik bitki türlerinin olmadığı alanlara sokuyoruz. Bunun için çalışan bir ekibimiz var.