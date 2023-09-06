OVP'de neler olacak? Orta Vadeli Programda hangi hedefler olacak? İşte Türk ekonomisinin yol haritası...
Son dakika haberi... 3 yıllık yol haritası belli oluyor. Başkan Erdoğan OVP'yi bugün saat 14'te açıklayacak. OVP'de neler olacak? Uzman konuklar A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomide 3 yıllık yol haritası, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak.
Orta Vadeli Program'da temel hedefin, tek haneli enflasyon olması bekleniyor.
TÜRK EKONOMİSİNİN YOL HARİTASI
Orta Vadeli Programda hangi hedefler olacak? Uzman konuklar A Haber'de değerlendirdi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör: Özellikle katılımcı esaslı bir OVP bugün göreceğiz. Daha öncesinde program açıklanmadan önce hazırlanırken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz hem sanayicilerle, ihracatçılarla, finans sektörüyle sık sık bir araya geldi onların beklentilerini önümüzdeki dönemdeki hedeflerini aldı. Dolayısıyla katılımcı esaslı bir OVP hazırlandı diyebiliriz açıklanmadan önce.
Bunun dışında özellikle yabancı yatırımcıların Türkiye'ye seçimden sonra bir belge niteliğinde olacak ve yabancı yatırımcıların Türkiye'deki yatırımcıların öngörülebilirliğini önümüzdeki dönemde makro-ekonomik hedeflerde Türkiye'nin nereye gideceğini bu programla beraber herkes görmüş olacak. Programın hedeflerinin özellikle işsizlik, cari açık, büyüme, enflasyon gibi bir takım rakamları biz bugün göreceğiz. 3 yıllık perspektifini Türkiye'nin göreceğiz.
NOT ARTIŞLARI OLACAK
Bu rakamlar ne kadar gerçekçi ve öngörülebilir olursa yatırımcıların da Türkiye'ye yatırım yapması daha kolay olacak. Bu belge Cuma günü Fitch'in bir değerlendirmesi olacak 29'unda S&P'nin bir değerlendirmesi olacak ben gerçekçi rakamların olması durumunda özellikle uluslararası derecelenme kuruluşlarının da not artışlarıyla ilgili adımları önümüzdeki dönemde atabileceğini düşünüyorum.
Çünkü Moody's'in de daha önce bir açıklaması olmuştu. Bu piyasada nasıl algılanacak, bu hedefler veriler nasıl gelecek bunu ilerleyen saatlerde göreceğiz.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN ŞİMŞEK'İN ABD TEMASLARI
Eğer bu hedefler gerçekçi bulunursa bizim Türkiye'de de yatırım yapan özellikle borsaya da çok olumlu olarak yansımasını ben bekliyorum. Bakan Mehmet Şimşek'in 19 Eylül'de Goldman Sachs ile ABD'de bir yatırımcı konferansı olacak. Sayın Cumhurbaşkanının da ABD temasları olacak. Bu Türkiye'nin önümüzdeki 3 yıla ilişkin hedeflerinin ve yeni bir hikayenin anlatılacağı bir belge niteliğinde olacak. Bu belgeyle aslında yurt dışında yabancı yatırımcılara Türkiye hikayesini anlatacak hem Sayın Bakan hem Cumhurbaşkanı.
OVP'DE NELER OLACAK?
OVP'de özellikle yerli üretim ve Türkiye'nin ihracata dayalı bir büyüme stratejisi uyguluyor bu konudaki adımlar muhtemelen bu programın içerisinde olacak. Cari açığı azaltıcı hedefleri biz bu programda göreceğiz. Kamuda tasarrufla ilgili bir takım açıklamalar da olmuştu bunlar olabilir programın içeriğinde. Dolaylı vergilerle ilgili bir takım maddeleri göreceğimizi düşünüyorum. En önemlisi de enflasyon. Muhtemelen bugün enflasyonla mücadelede Türkiye'nin son dönemde kararlılıkla uyguladığı konuda ne tür adımlar atılacağı özellikle tarım ve gıda konusunda bir takım maddelerin de OVP'de yer almasını bekliyorum.
HERKESİN GÖZÜ BURADA
Akademisyen Prof. Dr. Abdulkadir Develi: Son yıllarda beklenen en heyecanlı OVP'lerden biri olacak. Lansman şeklinde bir heyecan var beklenti var. İçerideki yatırımcılar dışarıdaki yatırımcıların uluslararası kuruluşların gözü hepsi burada.
Bu bir yol haritası olacak. Piyasalar tarafından bekleniyor. Bu birçok şeyi etkileyecektir.
Bir sadeleşme durumu söz konusu olacak. Diğer taraftan da bir büyüme modeli. Sürdürülebilir ve sağlıklı büyüme modelini fiyat istikrarı ile beraber yapılacağını düşünüyorum.
TARİHTE BİR İLK
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner: Tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak bu programı. Önümüzdeki dönemde atılacak adımlara ne kadar önem verildiğini en üst perdeden göstermiş olacak hem topluma hem kamuoyuna hem tüm ülkelere aslında yatırımcılara.
Her kesimin sorunlarının çözümlerinin içeriği olan bir OVP görebiliriz.
85 MİLYONA DOKUNAN BİR OVP
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem: Toplumun hemen her kesimiyle temas edildi. Bu 85 milyona dokunan bir OVP olacak.
BORSA NASIL TEPKİ VERİR?
A Para Araştırma Müdürü Erdoğan Turan: Borsa sakin değil seçim sonuçlarından bu yana tam bir ralli yaşanıyor. Hızının kesilmesinden ziyade hızlanmasının belki bir sonraki aşamasını bugün görebileceğiz. Çünkü OVP en azından önümüzdeki 2 yıl Türkiye ekonomisinin nereye gideceğini gösterecek. Borsa İstanbul'da bunun karşılığı olacaktır.
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