Kabine toplandı! Memur zammı... 3600 ek gösterge... Gençlere vergi muafiyeti... | İşte gündemdeki konular

Bir taraftan da OVP hazırlanırken finans çevreleriyle yine iş dünyasıyla, işçi sendikalarıyla, işverenlerle, KOBİ'lerle de görüşmeler devam ediyor. Bu tarafların talepleri de ne yönde bu da ele alınıyor olacak.

KKTC'DE YOL GERİLİMİ

Dış politikaya baktığımız zamansa KKTC'de Türk askeriyle BM Barış Gücü görevlileri arasındaki gerilim ele alınıyor olacak. Bu gerilimin düşürülmesi için ve oradaki Türk halkının menfaatlerinin korunması için atılacak adımlar da yine Kabine'de masadaki başlıklardan birisi olacak.