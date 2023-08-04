İstanbul’da kritik toplantı! Bakan Şimşek ve MB Başkanı Erkan JP Morgan ile yatırımcı toplantısına katılacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, bugün İstanbul'da düzenlenecek JP Morgan ile yatırımcı toplantısına katılacak. Bakan Şimşek yatırımcılara ne mesaj verecek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, JP Morgan'ın organize ettiği, bugün İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya gelecek.
Toplantıya Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve 50 yatırımcı katılacak.
Şimşek, Forumda, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yapacak.
Sunumunun ardından yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı bir araya gelecek olan Şimşek, bu kapsamda BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle bire bir görüşecek.
Öte yandan, söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yapacak.
Forum ve görüşmeler basına kapalı olacak.
PARA POLİTİKASINDA RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER MESAJI
Diğer taraftan Erkan, 22 Haziran'daki faiz artışı kararının ardından bankacılarla bir toplantı gerçekleştirmişti. Erkan, toplantıda para politikasında radikal değişikliklere gidileceğine ilişkin net mesajlar vermişti.
Birinci önceliğin, enflasyonla mücadele olduğuna işaret eden Erkan, kuru baskılamak için döviz satışı yapılmayacağını ifade etmişti. Aynı zamanda,, döviz kurunu baskılama amaçlı "makro ihtiyati önlemler"in de kademeli olarak kaldırılacağını açıklamıştı.
Bakan Şimşek yatırımcılara ne mesaj verecek? Toplantıda neler konuşulacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
BORSA DA YÜKSELİŞ KAYDETTİ
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem: JP Morgan'ın İstanbul'da organize ettiği Türkiye Ekonomik Formu kapsamında aslında yatırımcılarla birebir görüşme imkanı olacak Sayın Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı'mız da orada. Toplantının haberinin gelmesiyle birlikte dün Borsa da önemli bir yükseliş kaydetti.
Borsa Merkez Bankası Başkanı'nın enflasyon raporunu açıkladığı sunumdan sonra da hareketlenmişti.
Bu fonlar hemen hemen her sektöre bütün dünyanın içinde yatırım yapıyorlar. Bunu sadece para piyasalarına gelecek bir sıcak para olarak görmemek lazım. Bu içeride doğrudan yatırıma da yönelebilecek fonlar.
Burada Türkiye'nin uyguladığı ekonomik modeli bundan sonraki öngörülen rakamları paylaşacaktır mutlaka Sayın Şimşek de.
Orta Vadeli Program ile ilgili de belki bugün sorular gelebilir yatırımcılardan onlarla ilgili de bilgi verebilir. Çıkıştı açıklama olur mu olmaz mı onu bekleyelim. Olursa biz de değerlendiririz. Önemli bir toplantı.
Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanının ABD'de yapacağı o CEO'larla yapacağı toplantı da önemli. AB ile yeni bir süreç başlıyor. Bunlar hepsi ekonomimize sermaye akışı açısından önemli.
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Gerek Sayın Mehmet Şimşek gerekse Hafize Gaye Erkan bu görevlere getirilişinde öncelikli perspektif uluslararası yatırımcıların Türkiye ekonomisinde gelişmeleri somut olarak görmesi ve Türkiye ekonomisine ilişkin bakış açılarındaki değişikliği sağlamak.
Her iki ismin de ana misyonu Türkiye ekonomisinin güvenilir orta uzun vadede yatırım yapılabilir ve sürdürülebilir makro-ekonomik parametreler üzerinden devam eden güçlü siyasi irade ve en az 5 yıllık bir perspektifle de karar dizilerini olgunlaştırmış bir Türkiye ekonomisi modeline uluslararası yatırımcıların ilgi ve desteğini sağlamak.
Ana çerçeve ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın ifade ettiği 2024-2026 dönemini kapsayan orta vadeli program. Ana hatları da ortaya çıkmaya başladı.
Önceki bakanlar döneminde de farklı düzeylerde farklı merkezlerde ki ağırlıklı olarak Londra'da bu tür toplantılar gerçekleşti. Daha çok Türkiye'nin masaya yatırıldığı ve eleştirildiği ve o nedenle de Türkiye'ye bazı dayatmaların yapıldığı toplantı niteliğine de büründü.
Şimdi daha göz hizasından ve hedef odaklı yapılacak görüşmeler dizisi zaten Sayın Şimşek'in Körfez turunu dikkate alırsanız AB'de Avusturya'da yaptığı son toplantıyı dikkate alırsanız, OECD bünyesinde bulunan ama bağımsız çalışan mali eylem görev grubu diye bilinen terörün ve suç gelirinin aklanmasına ilişkin uluslararası para trafiğinde itibar kuruluşu olan grupta Türkiye'nin gri listeden çıkarılması. Uluslararası para trafiğinde güvenilir ve öngörülebilir ülke olduğunun tescil edilmesine dönük gayretleri bir araya getirdiğinizde Sayın Şimşek çok yönlü bir çaba içerisinde.
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