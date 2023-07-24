CHP'de iki kritik toplantı! Kim ne dedi? Kılıçdaroğlu'ndan Halk TV operasyonu... Perde arkasını A Haber'de anlattı
Hafta sonu belediye başkanlarının ardından PM toplandı. CHP'yi karıştıran gizli toplantıda neler konuşuldu? Savaşın sonunda İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu tasfiye olacak? CHP bölünüyor mu? Kılıçdaroğlu kime gönderme yaptı? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
"Değişim" tartışmaları gölgesinde patlak veren "gizli toplantı" gerilimi CHP'de taşları yerinden oynattı.
Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa çağrılarıysa artık en üst perdeden dillendiriliyor. Ancak Kılıçdaroğlu çağrılara mesafeli.
Ana muhalefetin lideri seçim öncesi "baba-oğlu" mesajı verdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile artık genel başkanlık yarışında.
Son olarak İmamoğlu öncülüğünde yapılan ve internete sızan zoom toplatısının görüntüleri CHP'de yeni bir gerilimin kapısını araladı. CHP parti meclisi bu krizler gölgesinde toplandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 12 saat sürdü.
Peki CHP'de neler oluyor? Toplantıda kim ne dedi? Perde arkasında neler yaşanıyor? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında gündemin sıcak başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Ancak ya mizahla ya kara mizahla ya da bir takım bestelerle ifade edilecek bir durum var artık siyasetle siyasi ilişkiyle Ankara dinamikleri ile anlatma aşamasını bence geçti. Nereden başlasam nasıl anlatsam diye bir şarkı var onu tam anlamıyla karşılayan bir durum var burada.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN TEŞHİSİ
Ana muhalefet partisinin bir koltuk kavgasına düşmüş olması burada da farklı çıkar grupları arasında artık bel altı bile denilemeyecek ölçüde vuruşların başlamış olması Cumhurbaşkanımızın bize NATO Zirvesi'nden dönüşteki bir sözünü hatırlatıyor. Demişti ki 14-24 Mayıs seçimleri daha çok konuşulmaya devam edilecek hatta yeri gelecek üniversitelerde ders olarak okutulacak Türkiye'nin nasıl bir felaketin uçurumun eşiğinden döndüğü daha iyi anlaşılacaktır diye. Bugünkü tabloya baktığımızda Cumhurbaşkanımızın teşhisinin ne kadar isabetli olduğu anlaşılıyor.
GERGİN TOPLANTI
İki toplantı var arka arkaya bunları bir paket içinde de değerlendirebiliriz. Önce cumartesi günü gerçekleşen belediye başkanları toplantısı bu Sayın Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu arasındaki ilk yüzleşme. Bir anlamda restleşmeydi. Orada herkes tanımın diğerini ifade ettiği ama isminin bir türlü konulmadığı örtülü bir konuşma yaptı. İmalı bir konuşmaydı. Gergindi üstelik de hem İmamoğlu taraftarı hem Kılıçdaroğlu taraftarı belediye başkanları bir diğerine doğrudan dolaylı yüklendi.
15 TEMMUZ'DA KILIÇDAROĞLU ONUN EVİNDEYDİ
O nedenle Bakırköy Belediye Başkanı ile Ekrem İmamoğlu arasındaki tartışmayı unutmamak lazım. Bakırköy Belediye Başkanı ki 2016'daki 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Sayın Kılıçdaroğlu'nu evinde ağırlayıp kahve içerek darbe görüntüleri seyreden ve seyrettiren isimler arasındaydı.
Sızdırılan toplantı ile ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun başlattığı etik değil rahatsız edici tartışması İmamoğlu'nun açık açık partinin geleceğini konuşmanın etik dışı yorumlanamayacağına ilişkin sözleri aslında genel başkana karşı bir bayrak açmadır.
SİCİLİ TEMİZ VURGUSU
Şu an itibariyle tartışma sicili temiz ve para pul ilişkisi olmayan başkan tanımına İmamoğlu'nun tam olarak oturmadığı ya da oturtulmayacağı. Şunu söylemeye çalışıyor Kılıçdaroğlu ben bu genel başkanlığı sana bırakmam. CHP'li belediyelere ihtiyacımız var finansman yönüyle ama bu sicilinle sen genel başkan olamazsın. İstiyorsan belediye başkanı olarak devam et.
KILIÇDAROĞLU GÜÇ MÜ KAYBETTİ?
Dünkü toplantı parti meclisi toplantısı bu 12 saatlik toplantı. Bence orada en kritik husus parti meclisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun oluşturduğu sayısal çoğunluk ve siyasal çoğunluk dengesinin sarsılmış olması.
Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti meclisindeki ağırlığını ve siyasal çoğunluğunu hatta sayısal çoğunluğunu kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Toplantı dün gece çok geç bittiği için bugün biraz daha ayrıntılarına sahip olacağız ama belli ki Ankara'da genel merkezdeki sarsıntının boyutu çok daha yüksek olacak bundan sonra.
KILIÇDAROĞLU'NDAN MEDYA OPERASYONU
Bu da yine Kılıçdaroğlu – İmamoğlu mücadelesinin arka planından bir küçük yansıma.
CHP'nin içini dizayn etmeye çalışan CHP Genel Merkezi'ne ayar vermeye çalışan gazetecilik faaliyeti görüntüsü altında açıkça siyaset yapan açıkça taraf olmuş ama sözde de demokrat özgürlükçü vs. Bunların bu ifadeleri de Türkiye karşıtı ne kadar kampanya varsa bunun taraftarı olmalarından kaynaklanıyor. Ağırlıklı bölüm için diyorum. İçlerinde hala saygın ve tenzih edeceğim insan da var. Halk TV'nin örtüsü kaldırılınca ortaya çıkan gerçek bu oldu. Birbirinin kanını emen hastalıklı bir ilişkiydi. Neşter vuruldu ama bu pilav daha çok su götürür.
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