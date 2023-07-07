Baba-oğlu gırtla gırtlağa koltuk savaşı! CHP’de neler olacak? Ekrem İmamoğlu’nun hedefi ne?

PARTİ YAPISI DEĞİŞECEKTİR

Burada önemli olan Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasını kim, neden istiyor? Bu sorunun cevabı oldukça önemli. Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasını CHP örgütleri ve teşkilatları dışında kim görevde kalmasını istiyor? Onun orada kalmasını isteyenler Dersim lobisidir. Bu lobi kendi kontrolünde bir Genel Başkan istiyor. Eğer Kılıçdaroğlu oradan giderse çok önemli değişikler olacaktır. Parti yapısı değişecektir. Burada önemli olan sadece başkanın değişmesi değil zihniyet değişikliğidir. CHP halkın milli ve manevi değerlerinden kopmuş durumdadır. Burada değerle çelişen bir CHP gerçeği vardır.