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Baba-oğlu gırtla gırtlağa koltuk savaşı! CHP’de neler olacak? Ekrem İmamoğlu'nun hedefi ne?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 07.07.2023 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
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Baba-oğlu gırtla gırtlağa koltuk savaşı! CHP’de neler olacak? Ekrem İmamoğlu’nun hedefi ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'de yaşanan kavga için için "Baba-oğul gırtlak gırtlağa geldiler" ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan, yerel seçimler için de “Şehirler kurtarılmak için gün sayıyor, 31 mart 2024 tarihinde bu kötü gidişe dur diyeceğiz" dedi. CHP'de yaşanan “Baba-oğul” gırtlak gırtlağa Genel Başkanlık kavgasını ve yerel seçimlere yönelik gidişatı A Haber canlı yayınına katılan gazeteci- yazar Osman Diyadin ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi.

CHP'de koltuk kavgası büyüyor. Kemal Kılıçdaroğlu ''çekilmem'' dese de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu değişimde ısrarcı. Genel Başkanlık koltuğuna sadece İmamoğlu değil, parti içi muhalefetin başını çeken "Gelecek için biz" grubunun lideri eski milletvekili İlhan Cihaner de talip oldu.

GIRTLAK GIRTLAĞA KOLTUK KAVGASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'de yaşanan koltuk kavlarına değindi ve baba-oğul videosu çekenlerin gırtlak gırtla geldiğini söyleyip yerel seçimler için önemli mesajlar verdi. Hem CHP'deki durumu hem de Başkan Erdoğan'ın mesajlarını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci- yazar Osman Diyadin ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Ulağlı değerlendirdi.

Osman Diyandin'in canlı yayında öne çıkan sözleri:

"Gerçek olan şu ki; bence CHP Türk siyasetindeki misyonunu tamamladı. CHP'nin bu saatten sonra böylesine bölünmüş böylesine kendi içinde hesaplanmaların yaşandığı böylesine de hiç istenmeyen sözlerin kullanıldığı Genel Başkanı'na karşı saygısını ve sevgisini kaybetmiş bir ortam var ve buradan dönüş zor. CHP'nin bu yapısı da açık şekilde ortada duruyor.

PARTİ YAPISI DEĞİŞECEKTİR

Burada önemli olan Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasını kim, neden istiyor? Bu sorunun cevabı oldukça önemli. Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasını CHP örgütleri ve teşkilatları dışında kim görevde kalmasını istiyor? Onun orada kalmasını isteyenler Dersim lobisidir. Bu lobi kendi kontrolünde bir Genel Başkan istiyor. Eğer Kılıçdaroğlu oradan giderse çok önemli değişikler olacaktır. Parti yapısı değişecektir. Burada önemli olan sadece başkanın değişmesi değil zihniyet değişikliğidir. CHP halkın milli ve manevi değerlerinden kopmuş durumdadır. Burada değerle çelişen bir CHP gerçeği vardır.

CHP'Yİ KİM ELE GEÇİRDİ

Kılıçdaroğlu koltukta kalmasının anlamını buradan anlamak gerekiyor. Dersim lobisi Kılıçdaroğlu'nun görevde kalmasını istiyor. Kılıçdaroğlu giderse bu lobi gücünü tamamen kaybedecektir. CHP'de yapılan atamaların kimliklerine baktığınız zaman CHP'yi kimlerin ele geçirdiğini net şekilde görürüz.

"İMAMOĞLU'NUN DERDİ HAKKINDAKİ CEZA DAVASI"

Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar sahaya girmesinin değişim istemesinin ve Genel Başkanlık için adım atmasının nedeni hakkındaki mahkeme kararı nedeniyledir. 30 Kasım'da davası görülecek İmamoğlu'nun eğer oradan bir yasak gelirse hem genel başkanlık hem İstanbul hayal olacak. O yüzden İmamoğlu 30 Kasım'a kadar CHP kurultayının yapılmasını ve koltuğa oturma hedefini açık açık söylüyorum. Ekrem İmamoğlu'nun bu kadar değişim diye sahaya girmesinin nedeni önündeki yargı kararıdır. CHP içerisindeki yapı dahil Ekrem İmamoğlu'nun ceza alabileceğini söylüyor."

Serhat Ulağlı'nın canlı yayındaki değerlendirmeleri :

"Bu değişim ve dönüşüm çağrıları CHP'nin 1980 yılında beri çok sık dile getirdiği söylemlerden birdir. Bu çağrılar her seferinde CHP'yi kendi ekseninden uzaklaştırıp bugünkü olduğu yere kadar getirdi. CHP Atatürk'ün kurmuş olduğu misyonuyla şu andaki yapısıyla tamamıyla birbirinden uzaklaşmış bir partidir. İşte bu haliyle misyonunu tamamlamıştır. Yeni bir başkan ve yeni bir yapılanması muhtemeldir. CHP'nin tamamıyla siyasi sahneden çekilmesi söz konusu değil ancak yeni parti lideri ve yeni yapılanma ile yola devam eder.

"KILIÇDAROĞLU SİYASİ HAYATINI BİTİRMİŞTİR"

Halil İbrahim Sofrası'na toplanan insanların oradan kalkmasından sonra ne siyasal etiğe ne de hukuk kurallarına uyuşmayan hareketler Türk siyasi hayatına çok fazla zarar veriyor. Yıllarca önce "Adalet Yürüyüşü" yapan Kılıçdaroğlu'nun kendi belediye başkanı aynı söylem ile yürüyüş yaparak Bolu'dan Ankara'ya gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatör olarak suçlayan Kılıçdaroğlu bugün diktatör olarak suçlanıyor.

TAHT KAVGALARI…

Kemal Kılıçdaroğlu' artık siyasi hayatını bitirmiştir. Kendisini eleştiren herkesi partiden uzaklaştırmıştır. Parti içindeki taht kavgaları etik ve ahlaki kurallardan uzaklaşarak Türk demokrasisine ve CHP'ye zarar vermiştir."

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