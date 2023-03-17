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A Haber'in gündeme getirdiği Twitter algoritmasındaki manipülasyon skandalı sonrası Elon Musk'tan flaş yanıt: Düzeltme yapacağız

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 18.03.2023 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
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A Haber’in gündeme getirdiği Twitter algoritmasındaki manipülasyon skandalı sonrası Elon Musk’tan flaş yanıt: Düzeltme yapacağız

Türkiye ilk kez A Haber'in gündeme getirdiği Twitter'da Türkiye'deki seçimlere yönelik yapılan operasyonlarda FETÖ ve PKK'lı hesapların ön plana çıkarılmasına ilişkin haber sonrası, Twitter'ın sahibi Elon Musk'tan açıklama geldi. Musk algoritmalarının son derece karışık olduğunu kabul ederken, sorunları çözmeye yönelik çalışmalara başladıklarını ifade etti. Musk geçmiş yıllarda yaptığı açıklamada Twitter'ı satın almadan önce platformun manipülasyon amacıyla kullanıldığı belirtmişti. Musk "Ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyor. Bunu yaparken, siz bunun olduğunu fark etmeden bakış açılarınızı istemeden de olsa manipüle ediyor" ifadelerini kullanmıştı. İşte detaylar...

2023 seçimlerine sayılı günler kala Türkiye'de Twitter'da yapılan operasyonlar FETÖ ve PKK destekçisi hesapların paylaşımları kullanıcıların hesaplarında ön plana çıkartılıyor.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Yaşanan bu olay sosyal medyada büyük tepkilere neden olurken "Sana Özel ve Takip Edilenler" algoritmasının bilinçli olarak kullanıcılara sunulduğu iddia edildi.

A HABER GÜNDEME GETİRMİŞTİ

A Haber'in gündeme getirdiği Twitter'daki algoritmik manipülasyon skandalına Elon Musk'tan flaş cevap geldi. Musk yapılan manipülasyonların düzeltileceğini ifade etti.

FETÖ ve PKK yanlısı hesaplara dikkat!

MUSK: SORUNLARI DÜZELTECEĞİZ

"Algoritmamız aşırı derecede karmaşık ve dahili olarak tam olarak anlaşılmış değil. Sorunları bulunca düzelteceğiz. Daha çekici tweet'ler sunmak için basitleştirilmiş bir yaklaşım geliştiriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. "

31 MART'TA KODLARI AÇACAKLAR

"Twitter, 31 Mart'ta tweet önermek için kullanılan tüm kodları açacak."

ELON MUSK DAHA ÖNCE DE MANİPÜLASYONU KABUL ETMİŞTİ

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almadan önce platformun manipülasyon amacıyla kullanıldığını itiraf ettiği ortaya çıktı.

MANİPÜLE EDİLDİĞİNİ SÖYLEDİ

Elon Musk, Twitter kullanıcılarının haber akışı algoritması tarafından manipüle edildiğini söyledi. Musk yaptığı paylaşımda tweetlerin popülerliğe ve kullanıcının ilgi alanlarına göre değişmesi gerektiğini belirtmişti.

Yaptığı açıklamada "Algoritma tarafından farkında olmadığınız şekillerde manipüle ediliyorsunuz" ifadelerini kullanan Musk, takipçilerine ekranın sağ üst köşesindeki yıldıza dokunarak Twitter akışlarını "Son tweet'leri" gösterecek şekilde düzeltmelerini söyledi.

CEO DORSEY MUSK'A YANIT VERDİ

Twitter'ın kurucu eski CEO'su Jack Dorsey, Musk'ın paylaşımına yanıt vererek bu özelliğinin takipçileri trend haberler konusunda güncellemek için kullanıldığını söyledi.

"MANİPÜLASYON İÇİN TASARLANMADI"

Dorsey yaptığı açıklamada "Bu sistem manipüle için tasarlanmadı." ifadelerini kullanırken mevcut seçim yapabilme seçeneğinin en iyisi olduğunu savundu.

"İSTEMEDEN DE OLSA MANİPÜLE EDİYOR"

Musk Dorsey'in yaptığı açıklamadan yaklaşık sekiz saat sonra kendi kendine yanıt vererek herhangi bir manipülasyonun kasıtlı olmadığını belirtti.

Musk ayrıca "Algoritmada kötülük olduğunu söylemiyorum,ne okumak isteyebileceğinizi tahmin etmeye çalışıyor. Bunu yaparken, siz bunun olduğunu fark etmeden bakış açılarınızı istemeden de olsa manipüle ediyor" dedi.

MUSK BİLDİĞİ HALDE NEDEN MÜDAHALE ETMİYOR?

Musk geçtiğimiz yıl yaşanan bu diyaloglar sonucu henüz manipülasyonun önüne geçmek adına bir adım atmazken bu durumun kimler tarafından kullanıldığı da merak ediliyor.

TRUMP'A DA BÜYÜK SANSÜR UYGULANMIŞTI

Türkiye'deki seçimlerde PKK ve FETÖ hesaplarını ön plana çıkartan Twitter, ABD seçimlerinde de Trump'a uyguladığı sansürle dünya gündemine oturmuştu.

"TRUMP GÖREVİ BIDEN'A DEVREDECEK"

İfşa edilen metinde, Twitter uzmanının, yakın zamanda Trump yönetiminin görevi Joe Biden'a devredeceği ve bu hesaplara yönelik adım atmaya gerek kalmayacağını belirtmesi gözden kaçmadı.

MUSK'IN ÖNCEKİ İFŞAATLARI

Elon Musk, ilk ifşaatında Twitter'ın Hunter Biden'ın bilgisayarından çıkan bilgilere yönelik içerik ve haberler dahil Biden'ın kampanya ekibinden gelen talepler doğrultusunda nasıl sansür uyguladığını ortaya çıkarmıştı.

Musk, "Twitter Dosyaları, İkinci Kısım" başlığıyla biyografisinde "Özgür Basın"ın kurucu editörü olduğu belirtilen "Bari Weiss" adlı hesaptan yaptığı ifşada da eski yönetimin altında Twitter çalışanlarından oluşan ekiplerin kara listeler oluşturduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Söz konusu listelerle beğenilmeyen twitlerin trend olmasının engellendiği, listeye dahil tüm hesapların ve hatta trend olan konuların görünürlüğünün aktif olarak sınırlandığı ortaya konulmuştu.

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, şirketin eski yönetimine yönelik üçüncü ifşaatında, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın hesabının askıya alınma sürecinin aylar öncesinde konuşulduğunu ve bu konuda federal kurumlarla bağlantı içinde olunduğunu ortaya çıkardı.

Twitter’daki operasyon dünya gündeminde
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