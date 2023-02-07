85 milyon tek yürek tek bilek! İşte yardım yapılabilecek banka hesapları

Genci, yaşlısı ve çocuğu ekmeğini depremden etkilenen 13,5 milyon vatandaşla paylaşmak için seferber olmuş durumda. Devlet ve millet el ele enkazda kalanları kurtarmak için uğraşırken diğer vatandaşların her türlü ihtiyacını karşılamak için yardım seferberliği başladı. A Haber deprem bölgesine yardım göndermek için oluşturulan banka hesaplarını ekrana taşıdı.