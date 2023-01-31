6’lı koalisyondan eski Türkiye’ye dönüş vaatleri! Ortak metinde PKK ve FETÇ ile mücadele neden yok?

Biz 76 tane il gezdik. 6'lı masanın bileşenlerinin orada yani Doğu'da halkı kışkırtama noktasında işler yapıyor. Dış güçler ve ABD ile seçimim kazanıp kayyum olayına el atacağını söyleyerek halkı tahrik etme gayretinde. Oysa ki halk o bölgede şu anda yapılan hizmetlerden çok memnun ve mutlu. Buradan tabi FETÖ'ye ve diğer bölücü örgütlere de mesajlar veriliyor. Ben 6'lı masanın bu ortak metininde bu mesajları görüyorum. Bunun yanında emperyalist güçlere de selem veriyorlar.