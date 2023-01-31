6'lı koalisyondan eski Türkiye'ye dönüş vaatleri! Ortak metinde PKK ve FETÇ ile mücadele neden yok?
Seçim vaatlerini ve yol haritalarını açıklamaları beklenen adaysız 6'lı koalisyonda beklenen toplantı dün gerçekleşti. Atatürk ve Türk bayrağının olmadığı salonda HDP'ye destek mesajları verildi. Şehir hastaneleri ihalelerinin durdurulacağı belirtildi. Toplantının uzun sürmesinden yorgun düşen DP lideri Gültekin Uysal ise uyuya kaldı. Peki koalisyon metni kime ne mesaj veriyor? Ortak metinde PKK ve FETÖ ile mücadele neden yok? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve gazeteci Güngör Yavuzarslan değerlendirdi.
6'lı koalisyonunun ortak mutabakat metninden FETÖ ve HDP'ye destek mesajları çıktı. Atatürk ve Türk bayrağının olmadığı salonda "Yarının Türkiyesi'' sloganıyla vaatler sıralandı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın uyuyakaldığı görüldü. 6'lı masa, iktidar olması halinde HDP'nin taleplerini yerine getirecek. Kayyum uygulamalarına son verilecek. Siyasi partilere kapatma davası açılması için Meclis izni zorunlu olacak.
Terörden tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasının önü açılacak. Terörle mücadeleye 240 sayfalık metinde sade bir buçuk sayfa ayrıldı. Terörle mücadele başlığında eli kanlı örgütlerin isminin yer almaması dikkat çekti. Ortak metinde 15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan askeri liseler ve harp akademilerinin yeniden açılacağı vaat edildi. Olağanüstü hal kararnamelerine son verileceği vurgulandı. FETÖ'den ihraç edilenlerin işe düşünün önünün açılacağının mesajı verildi, "Mağduriyetlere son vereceğiz" denildi.
İşte 6'lı masanın hükümet programı niteliğindeki Ortak Politikalar Mutabakat Metni'nde yer alanlar:
- KAYYUM UYGULAMASI VE OHAL KARARNAMELERİNE SON VERİLECEK
- F-35 PROJESİNE GERİ DÖNÜLECEK
- MSB'NİN TEŞKİLAT YAPISI GÖZDEN GEÇİRİLECEK
- ASKERİ OKULLAR TEKRAR AÇILACAK
- İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NE GERİ DÖNÜLECEK
- KANAL İSTANBUL İPTAL EDİLECEK
- CUMHURBAŞKANI 7 YIL İÇİN BİR KERELİĞİNE SEÇİLECEK
- SEÇİM BARAJI %3'E DÜŞÜRÜLECEK
- EN AZ %1 OY ALAN SİYASİ PARTİLERİN HAZİNEDEN YARDIM ALMASI SAĞLANACAK
- PARTİ KAPATMA TBMM İZNİNE TABİ OLACAK
- CUMHURBAŞKANLIĞI BÜNYESİNDEKİ KURUL VE OFİSLER LAĞVEDİLECEK
- CUMHURBAŞKANLIĞI ÇANKAYA KÖŞKÜNE TAŞINACAK
- EĞİTİM SİSTEMİ 1+5+4+3 OLACAK
6'lı koalisyonun hükümet programında neler var? Koalisyon metni kime ne mesaj veriyor? Ortak metinde PKK ve FETÖ ile mücadele neden yok? Akıllardaki tüm soruların cevapları A Haber canlı yayınına katılan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı ve gazeteci Güngör Yavuzarslan değerlendirdi.
Ekrem Alfatlı'nın öne çıkan sözleri:
"Ben 6'lı masanın dünkü programını baştan son izledim. Özellikle bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi şubesi olan HDP'ye selam verdiler. Kayyumlar vasıtasıyla açık net şekilde bunu yaptılar. Öncelikle HDP'li belediyeler olmak üzere Kandil'den gelen talimatlarla yönetilmeye çalışılıyordu. Devletimiz ve birliğimiz adına toplum kışkırtılmaya çalışıldı. Belediyeler vasıtasıyla milletin parası PKK'nın kasasına gidiyordu. Hendek eylemleri zamanında bunlar belgelerle ortaya kondu. İşte bu sebeplerle kanunlarımızdan kaynaklanan kurallar gereği buralara kayyumlar atandı.
Biz 76 tane il gezdik. 6'lı masanın bileşenlerinin orada yani Doğu'da halkı kışkırtama noktasında işler yapıyor. Dış güçler ve ABD ile seçimim kazanıp kayyum olayına el atacağını söyleyerek halkı tahrik etme gayretinde. Oysa ki halk o bölgede şu anda yapılan hizmetlerden çok memnun ve mutlu. Buradan tabi FETÖ'ye ve diğer bölücü örgütlere de mesajlar veriliyor. Ben 6'lı masanın bu ortak metininde bu mesajları görüyorum. Bunun yanında emperyalist güçlere de selem veriyorlar.
Milli ve yerli olmayan ne varsa hepsine mesaj verdiler. Vesayetçi sistem özlemi var. Milli Savunma Bakanlığına bağlanmış olan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye, Libya, Irak ve Azerbaycan'da yaptıkları ortada. Ama vesayetçi sistem özleminden kaynaklanan arzuyla bakanlığı bağlamayacaklarını ve sistemi değişeceklerini ifade ediyorlar. Anayasa ve hukuk tanımazlık var. Burada vaat ettikleri mevcut anayasaya göre yapılamayacak işler. Hükümete karşı muhalefet bitmiştir, devlete karşı muhalefet başlamıştır. 6'lı masa şu anda büyük Türk milletinin yüce devletine karşı bir muhalefete başlamıştır.
Bu çerçevede devlet kurumları hedef alınıyor, eylem ve söylemler devlet kurumu yıpratılıyor. Bu ortak metin ile anayasa dışına çıkacaklarını söylüyorlar. Anayasayı değiştirecek güçleri olmayacağı için bu vaatlerin hepsi boşlukta kalmıştır. Burada sivil bir darbe girişimi vardı. Anayasayı değiştiremeyip bunları yapacağınızı söylüyorsanız burada sivil darbe girişimi vardır. Vesayetçi ve siyasi oligarşik yapı vardı. Süslü cümlelerle buradaki gerçekler atlanıyor. Bunlar Türkiye'yi karanlık bir dehlize sokacak taahhüttür."
ABD VE F-35 VAADİ DIŞ POLİTİKALAR
Gazeteci Güngör Yavuzarslan'ın öne çıkan değerlendirmeleri:
"Biden yönetiminin F-35 başlığından Türkiye'deki taleplerinden belli. S-400'lerin hangara kapatılması hatta İncirlik'te ABD subayları gözetiminde olması gibi manalar taşıyor. Yunanistan ve Suriye'ye kadar dış politikalarda Türkiye'nin taviz vermesi söz konusu. Yerel yönetimler başlığında bir tane bubi tuzağı Truva atı var. Bu başlık maalesef atlandı.
Yerel yönetimleri idari ve mali açıdan yeniden yapılandıracaklarını söylüyorlar. Bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarının ki bunlar başta valilikler oluyor. İşte bunları görevlerini yerel yönetimlere devredeceğiz. Yani bugün kayyum atanan HDP ve PKK etkisinde olan belediyeler aklımıza geliyor. Bunları kim istedi? Tamamen HDP'nin yıllardır talep ettiği konular. Bu özerkliğin bir tık altı anlamına gelir. Şu anda belediyeler merkezi yönetimden bağımsız değil, açık denetim usulü var."
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