Suriyeli Aktivist Ömer Alshogre A Haber’e konuştu: Rejimle savaşacak silahımız olmadığı için Türkiye’ye geldik Türklere minnettarız

TÜRKLERE MİNNETTARIZ

Türklere söylemek istediğim bir şey var. Çok farklı açılardan bakıldığında aslında kardeşiz. Türkiye'de güvenli bir ev bulma şansı elde edebildiğimiz için çok minnettarız. Şu anda İstanbul'da olabilmek ve şehrin güzelliğini görebilmekten dolayı minnettarım. Türklerle ve onların koruması altında Suriye'ye gidebildiğim için de çok minnettarım. Bizim için her şeyi önemseyen, çalıştığım organizasyon olan Suriye Acil Durum Görev Gücü'nün Suriye'ye girebilmesi için her şeyi yapan Kilis valisi ile Azez, El Rai ve Halep'in kuzeyine gittik. Bunlar için minnettarız. Böyle kalmasını istiyoruz. Irkçılığın herhangi bir çeşidine karşı mücadele edilmeli. Türkler, bu tarz herhangi bir olayda yer almamalı. Bu Türk halkına yakışmaz. Yıllarca Suriye halkının en büyük destekçisi oldunuz. Türk devleti ve halkı bu zamana kadar Suriyeliler için en büyük müttefik oldu. Türk halkından farklı davranan çok az sayıda insan var. Onlar Türkiye'yi temsil etmiyor. Onlar ırkçı insanlar, yolda yürürken Suriyelilere saldırmaya çalışıyor. Ama onlar Türkiye'yi temsil etmiyor. Türkiye bundan çok daha iyi.