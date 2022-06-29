Vatandaş dolar sattı, şirketler aldı! İşte ortaya çıkan rakamlar

Faruk Erdem'in canlı yayında öne çıkan sözleri:

"BDKK ne karar aldı? Şirketler ihtiyacı olmadığı halde bir yükümlülüğü olmadığı halde dolarla işi olmadığı halde kredi alarak bunu üretime, istihdama ve yatırıma yönlendirmek yerine dolara altına yatırdı. İşte bu tablo görüldü ve ona göre bir karar alındı.