Türksat 5B hizmete giriyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de
Türksat 5B uydusu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak. Peki uydunun özellikleri neler? Nasıl hizmet sunacak? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
Türksat 5B uydusu, bugün Başkan Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.
TARİHİ GÜNLERDEN BİRİ
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bugün uydu ve uzay çalışmaları açısından tarihi günlerden birisini yaşıyoruz. Çok mutlu günümüz. Geçen yıl uzaya iki uydu fırlatan ender ülkelerden biri olmuştuk.
5A'nın bütün fırlatma sürecini tamamladık hem de hizmete aldık. Türksat 5B'yi de 19 Aralık 2021 tarihinde yine sizlerle beraberdir uzaya fırlatmıştık. 5 ay süren yolculuğun sonunda yörüngesine yerleşti. Testlerini tamamladık bugün itibariyle de özellikle uydu internet çalışmaları açısından çok katkılar sağlayacak hayatımızda. Bugün hizmet vermeye başlayacak.
Özellikle karasal olarak ulaşamadığımız bütün alanlara ulaşmaya hedefliyoruz 5B ile birlikte. Deniz araçlarına hava araçlarına da uydu internet hizmeti verecek.
Sel afet durumlarında da Türksat 5B bize oldukça katkı sağlayacak. Mevcut uydu internet kapasitemizi tam 15 kat artıracak çok kıymetli bir iş. Dünyanın 3'te 1'inden fazlasına hizmet verebilecek ticari bir uydu olarak artık yörüngesinde yerini aldı.
NERELERİ KAPSAYACAK?
Afrika, Akdeniz bölgesinin tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Orta Doğu'nun tamamına hizmet verecek.
6A İÇİN GERİ SAYIM SÜRÜYOR
Son 20 yıldır Türkiye'de müthiş gelişmeler var. Artık adeta bir çağ açıp çağ kapadık. Bütün sektörlerde olduğu haberleşme sektöründe uydu çalışmalarında da ilkleri yaşıyoruz. Gurur projelerimizden bir tanesi Türksat 6A. Biz yıllar önce normal karayolu içinde bile yabancı mühendislik çözümleriyle iş yapıyorduk ama onların tamamını artık yok ettik. Tamamen kendi mühendislerimiz, kendi mühendislik çözümlerimizle dünyanın gelişmiş en büyük teknolojik işlerini yapıyoruz. Türksat 6A da uydu çalışmalarımızda geldiğimiz en önemli noktalardan bir tanesi. Tamamen yerli milli bir uydu üretiyoruz. Önümüzdeki yıl 2023 yılında uzaya Türksat 6A'yı gönderdiğimizde kendi uydusuyla uzayda temsil eden ilk 10 ülkeden bir tanesi olacağız. Ender ülkelerden bir tanesi olmuş oluyoruz.
Türkiye'nin yeni uydusu Türksat 5B'nin performans ve yörünge testleri başarıyla tamamlandı.
19 Aralık 2021'de uzaya fırlatılan uydunun hizmete alınması için geri sayım başladı.
Türksat 5B, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı program ile hizmete alınacak.
VERİ İLETİM HIZI 15 KAT ARTACAK
Türksat 5B uydusu; Orta Doğu'nun tamamı, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Akdeniz, Kuzey ve Doğu Afrika, Nijerya, Güney Afrika ile yakın komşu ülkeleri içeren geniş bir kapsama alanında hizmet verecek.
Türksat 5B'nin devreye girmesiyle veri iletim hızı ve kapasitesinin 15 kattan fazla artacağını belirten Başkan Erdoğan, "Bu sayede internet erişiminin kısıtlı olduğu bölgelere kara, deniz ve hava taşıtları da dahil olmak üzere kapsama alanındaki kullanıcılara geniş bant uydu internet hizmeti verilebilecek" açıklamasında bulunmuştu.
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