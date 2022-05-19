İşte İsveç’ten istenen teröristler! İşte A Haber'in ulaştığı isimler
NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in ülkesinde barındırdığı teröristlerin isimlerine A Haber olarak ulaştık. Peki o isimler arasında kimler var? A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.
NATO'ya üye olmak isteyen İsveç'in ülkesinde barındırdığı teröristlerin isimlerine A Haber olarak ulaştık.
Peki o isimler arasında kimler var? A Haber editörü Özkan Özcan aktardı.
TERÖR ÖRGÜTÜ FETÖ
- Bülent Keneş
- Levent Kepez
- Harun Tokak
- Yılmaz Ayten
DİKKAT ÇEKEN İSİM: SÖZDE İSRAİL İMAMI
Özellikle Harun Tokak, bu isim FETÖ'nün en önemli isimlerinden birisi. Zira karanlık kurul üyelerinden "baş yüceler" ya da "istişare heyeti" denilen bu kurul üyelerinden örgütün sözde İsrail İmamı. 1973'te FETÖ terörist başı Fetullah Gülen ile tanıştı. 10 milyon lira ödülle "Kırmızı Kategori"de aranıyor.
FETÖ'ye ait "Kimse Yok mu?" derneğinde "Kudüs koordinatörü" adı altında örgütsel faaliyetlere devam etti. Türkiye – İsrail diplomatik krizinin yaşandığı dönemde ülkeye gitti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gözaltına alınıp baskıya maruz kalırken o dönem İsrail devletlerinde çalışma ve oturma iznini aldı.
Today's Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bülent Keneş de İsveç'te bulunuyor. Türkiye'nin iadesini istediği isimlerden birisi. Gazete FETÖ'nün bir yayın organıydı.
Diğer FETÖ'cüler Levent Kepez, Yılmaz Ayten de İsveç'te bulunuyor.
Terör örgütü PKK üyeleri de İsveç'te yer alıyor. Özellikle PKK'nın Avrupa sorumlularından Mehmet Sıraç Bilgin de İsveç'te yer alıyor.
TERÖR ÖRGÜTÜ PKK
- Mehmet Sıraç Bilgin
- Aysel Alhan
- Aziz Turan
- Ragıp Zarakolu
- Halef Tak
İsveç iade etmediği gibi FETÖ ve PKK'lılara vatandaşlık verdi.
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