Ekrem İmamoğlu Karadeniz tur ne anlama geliyor? Millet İttifakı’nın 2023 adayı kim olacak? Adayı kulağına fısıldayacaklar...

İMAMOĞLU'NUN KARADENİZ TURU ADAYLIK İDDİASI OLARAK GÖRÜLEBİLİR

İmamoğlu'nun Karadeniz turunu bir meydan okuma olduğunu düşünmüyorum. Ve gördüğüm kadarıyla İmamoğlu'nun Genel Merkez ile diyaloğu yok. İmamoğlu'nun yaptığı tur adaylık iddiası olarak okunabilir.