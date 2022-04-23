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Ezan okurken neler hissediyor? "Güzel ezan okuma" dünya şampiyonu Muhsin Kara A Haber'e konuştu

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 23.04.2022 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
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Ezan okurken neler hissediyor? Güzel ezan okuma dünya şampiyonu Muhsin Kara A Haber’e konuştu

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kara yarışmada yaşadıklarını anlatırken ezan okurken neler hissettiğini de paylaştı. İşte detaylar...

Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

HER EZAN FARKLI MAKAMDA

İnsanın sesli olarak okuduğu her şey farklı bir makamda oluyor. Okunan her ezan da farklı bir makamda oluyor.

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FİNALDE 13'TE 13

Yarışmada toplam 13 jüri vardı. Onlar kendilerince puan veriyor. Sonrasında da üçerli gruplar şeklinde yarıştık. Final yarışmasında 13'te 13 oy olmayı başardık. Sonrasında ülkemize birincilikle dönmek nasip oldu.

En iyi ezan okuma yarışmasında birinci olan Muhsin Kara’nın o anları EN İYİ EZAN OKUMA YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLAN MUHSİN KARA'NIN O ANLARI

EZAN OKURKEN NE HİSSEDİYOR?

Bugün dışarıya bağırdığınız zaman insanlara size gülebilir. Elinize mikrofon alıyorsunuz ve "Allah en büyüktür" diyorsunuz ve buna vesile olmak büyük bir şey. Sizin bir ezanınızla insanlar camilere gidiyor.

BİLAL HABEŞİ'NİN GÖREVİ

Bilal Habeşi'nin görevini üstlenmiş oluyorsunuz ve bu da çok büyük bir şey.

BAŞKAN ERDOĞAN TEBRİK ETMİŞTİ

Başkan Erdoğan, Şarkışla Ravza Camisi İmam Hatibi Muhsin Kara ile telefonda görüştü.

BAŞARILARINIZ ARTARAK DEVAM ETSİN

Erdoğan görüşmede, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Daha önce de TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış. Maşallah." ifadelerini kullandı.

Ezan okurken neler hissediyor EZAN OKURKEN NELER HİSSEDİYOR
Başkan Erdoğan’dan Muhsin Kara’ya tebrik

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