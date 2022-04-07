Türkiye Yusuf bebek için harekete geçti! A Haber’in sesini duyurduğu aile için Hollanda’ya uçak gidecek

Annenin tek isteği ise minik oğlunun büyüyerek bir gün okula gittiğini görebilmek.

- Ben bir anneyim, kalbim acıyor. Biliyorum, Erdoğan bize yardım edebilecek ve yaparım dediğinde yapacak olan tek dünya lideri. Bu yüzden eminim ki bize yardım edecektir. Lütfen, size yalvarıyorum, bu Ramazan ayında bize yardım edin. Oğlumun öldüğünü görmek istemiyorum.

TÜRKİYE HAREKETE GEÇTİ

A Haber'in sesini duyurduğu aile için Hollanda'ya uçak gidecek.

"UÇAĞIMIZ BU SABAH KALKIYOR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz.' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadelerini kullandı.