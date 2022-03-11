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Savaş piyasaları nasıl etkiliyor? Fiyatlara aşağı doğru mu gidecek?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 11.03.2022 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022
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Savaş piyasaları nasıl etkiliyor? Fiyatlara aşağı doğru mu gidecek?

Rusya ve Ukrayna savaşının başlamasından sonra 15 gün içerisinde petrol fiyatları yükselirken doğalgaz fiyatları da buna paralele olarak artışa geçti. Altın ve gümüş fiyatları yukarı doğru tırmanırken Rus rublesi dip seviyelere doğru gitti. Rusya’ya uygulanan yaptırımlar tüm dünya ekonomisini ve emtia fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Peki savaş ne zaman bitecek? Savaşın etkisi nasıl bitecek? Savaş piyasaları nasıl etkiliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan stratejist Mustafa Aşkın değerlendirdi.

Stratejist Mustafa Aşkın'ın açıklamaları:

"Rusya-Ukrayna savaşı sistemik bir risk olarak piyasaların başında demokrasinin kılıcı gibi duruyor. Dünkü Antalya zirvesinin olumlu karşılanmasına rağmen somut bir adım çıkmaması piyasalar satış getirdi. Yurt dışı piyasalarda bu haber borsaları aşağı doğru çekti.

Rusya ve Ukrayna savaşının yarattığı ekonomik baskı ve enflasyonist baskı dünyada ciddi derecede FED'in yapacağı faiz artırımı ve izleyeceği politikalar da bekleniyor. Bunlar da önümüzdeki hafta belli olacak. ABD'de enflasyonun çok yükseldiği ve belli bir süre yüksek kalacağı ifade edildi.

Şu anda piyasalar Rusya-Ukrayna savaşı ve enflasyonla mücadelenin politikalarına kitlenmiş durumda. Petrol 80 dolarlardan 130 dolara çıktı. Burada Tabi Rusya'nın petrol ve doğalgazına karşı yapılacak yaptırımlar söz konusuydu.

Petrol, enerji ve emtialar savaş ortamını sevmez. Dün barış umudunun doğmuş olması, BAE'nin ve OPEC'in üretim artırımı petrol fiyatlarını düşürdü. Bunun bir süre daha devam etmesi beklenir ama üretim ile ilgili belirsizlikler ve savaş ile ilgili belirsizlikler artma potansiyelini yükseltiyor."

Savaş piyasaları nasıl etkiliyor? SAVAŞ PİYASALARI NASIL ETKİLİYOR?
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