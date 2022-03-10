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Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev'de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 10.03.2022 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022
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Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev’de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

Son dakika haberi... Dünyanın gözü bugün Antalya'da gerçekleşecek olan zirvede olacak. Peki cephe hattında neler oluyor? Başkent Kiev'de neler yaşanıyor? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri Kiev'den aktardı.

Dünyanın gözü bugün Türkiye'de, Antalya'da olacak.

Savaşın başlamasından bu yana Rusya ile Ukrayna arasındaki en üst düzey görüşmede iki ülkenin dışişleri bakanları biraraya gelecek. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev’de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

Peki cephe hattında neler oluyor? Ukrayna'nın başkenti Kiev'de son durum ne? Savaş ne zaman bitecek? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, son gelişmeleri Kiev'den aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev’de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

PATLAMA SESLERİ YÜKSELDİ

Kiev an itibariyle sakin ama dün özellikle Jitomir bölgesi ve İrpin ve Bucha bölgelerinden ardı ardına patlama sesleri yükseldi.

Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev’de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

Bugün dünyanın gözü kulağı Türkiye'de olduğu kadar elbette 15 günden bu yana olduğu gibi başkent Kiev'de ve Ukrayna'da olacak. Ardı ardına tahliyelerin gerçekleşmesi sebebiyle bir ateşkes ilan edilmişti. Bu ateşkeslerde çok sayıda tahliyenin gerçekleştiğini söyleyelim.

Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev’de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

HASTANE VURULDU

Tahliye koridorları devam ediyor ama saldırılar da devam ediyor. Özellikle Mariupol bölgesiyle ilgili çok büyük sıkıntılar yaşanıyor an itibariyle. Ardı ardına roket ve havan saldırıları gerçekleşiyor. Dün bir hastane vurulmuştu. BM'den de bir açıklama geldi ve yaşananları bir katliam olarak değerlendirdi.

Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev’de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

Çernigiv'in 3'te 2'sine elektrik verilemiyor. Isıtma sisteminden de yoksun olduğu açıklandı. Rusya 2 bin 482 hedefin vurulduğu bilgisini paylaştı Ukrayna'da. Bunlardan 974'ünün de tank olduğunu söyleyelim.

Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev’de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

ÇERNOBİL'DE SIZINTI ENDİŞESİ

Ukrayna özellikle yapmış olduğu bir açıklamayla bir kez daha gözleri Çernobil'e çevirmişti. Çernobil'in şebeke bağlantısının kesildiği bildirildi ve bir sızıntı olmasından endişe edildiği bilgisi de paylaşıldı.

Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev’de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

Şu ana kadar ölü sayıları ile ilgili çok çarpıcı açıklamalar var. Sadece Mariupol'de 1.170 kişinin hayatını kaybettiği söylendi.

Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev’de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

Bugüne kadar yaşanan çatışmalarda ne yazık ki 67 çocuk da hayatını kaybetti.

Ukrayna savaşında 15. Gün! Kiev’de son durum ne? Çernobil ne durumda? A Haber sıcak bölgede

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