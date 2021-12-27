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PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ… CHP’li belediyeler kimlere emanet?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ… CHP’li belediyeler kimlere emanet?

Son dakika haberi... Seçim döneminde verdikleri sözleri tutmayıp işçileri ekmeğinden eden İBB, boşalttığı kadroları terörle iltisaklı kişilerle doldurdu. İstanbul'a yatırım da yapmayan İBB'nin borcu 60 milyar lirayı geçti. AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı 557 kişinin istihdam edildiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı bu kişiler hakkında özel teftiş başlattı.

Seçim döneminde verdikleri sözleri tutmayıp işçileri ekmeğinden eden İBB, boşalttığı kadroları terörle iltisaklı kişilerle doldurdu. İstanbul'a yatırım da yapmayan İBB'nin borcu 60 milyar lirayı geçti. Peki İBB'de neler oluyor? CHP'li belediyeler kimlere emanet?

AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İYİ NİYETLİ OLMUŞ OLSALARDI...

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu topu taca atmaktır. İçişleri Bakanlığı belediyeye alınan elemanların GBT'sine bakmaz geçmişine bakmaz. O elemanların oraya istihdam edilecek pozisyonlarını da bilmez. Elemanları kendileri alırlar. Ama bu elemanlarla ilgili İçişleri Bakanlığından ya da istihbarat teşkilatımızdan endişeleri varsa bilgi isteyebilirlerdi. Eğer iyi niyetli olmuş olsalardı. Savunmaları şöyle olacak kimisi cezasını yatmış kimisinin mahkumiyet kararı çıkmamış, ancak bunlar zannediyorum fazlaca abartarak bu tür elemanları oraya aldılar.

KİMLER İSTİHDAM EDİLİYOR?

Dikkat ederseniz Gezi olaylarında öne çıkanlar çukur eylemleri olaylarında öne çıkanlar buralarda istihdam ediliyor. Ama endişem şu ki Allah korusun o çukur eylemlerini İstanbul'da da başlatırlarsa Allah korusun… Herhangi bir olumsuz durumda hem İstanbullu mağdur olur hem Türkiye bu işten çok ciddi zararlar görür.

Bu işe sebebiyet verenler hakkında da emin olun çok ciddi hem kamuoyunda hem yargı önünde hesap sorulur.

"TAMAMIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORLAR"

Türkiye'de yakaladığımız başarıları kıskananlar bu başarıları gölgelemek adına kimi zaman Gezi olaylarıyla kimi zaman 17-25 Aralık operasyonlarıyla yetmedi hain 15 Temmuz darbe girişimiyle yetmedi kur manipülasyonuyla Türkiye'de huzursuzluk kargaşa çıkartıyorlar.

Onların tamamıyla iş birliği yapan kendilerinin bu düşüncelerini bizim de taşıdığımızı zannediyorlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum İzmir'deki CHP'li belediyenin beceremediği hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Manisa'dan giderdik. İzmirli vatandaşımıza içme suyunu biz götürdük. Böyle bir şey olabilir mi?

CHP'Lİ BELEDİYELERDE ARTAN BORÇLAR

Genel başkanlarını taklit ediyorlar. Yalan konusunda birbirleriyle yarışıyorlar adeta. Çeşmeye musluk takıyor açılış yapıyor. Taktığı musluğun hesabına baksanız 5-10 lira bir şeydir. Tanıtımına bakıyorsunuz 5-10 bin TL. Bütün yatırımları böyle. Temel atmama töreni diye garip bir şeyle tanıştık bunların döneminde.

CHP’li belediyeler kimlere emanet? CHP'Lİ BELEDİYELER KİMLERE EMANET?

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