PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ… CHP’li belediyeler kimlere emanet?
Son dakika haberi... Seçim döneminde verdikleri sözleri tutmayıp işçileri ekmeğinden eden İBB, boşalttığı kadroları terörle iltisaklı kişilerle doldurdu. İstanbul'a yatırım da yapmayan İBB'nin borcu 60 milyar lirayı geçti. AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörle iltisaklı 557 kişinin istihdam edildiği ortaya çıkmıştı. İçişleri Bakanlığı bu kişiler hakkında özel teftiş başlattı.
Seçim döneminde verdikleri sözleri tutmayıp işçileri ekmeğinden eden İBB, boşalttığı kadroları terörle iltisaklı kişilerle doldurdu. İstanbul'a yatırım da yapmayan İBB'nin borcu 60 milyar lirayı geçti. Peki İBB'de neler oluyor? CHP'li belediyeler kimlere emanet?
AK Parti Manisa Milletvekili Av. İsmail Bilen, A Haber'de Erkan Tan ile Sabah Ajansı programında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İYİ NİYETLİ OLMUŞ OLSALARDI...
İşte o açıklamalardan satır başları;
Bu topu taca atmaktır. İçişleri Bakanlığı belediyeye alınan elemanların GBT'sine bakmaz geçmişine bakmaz. O elemanların oraya istihdam edilecek pozisyonlarını da bilmez. Elemanları kendileri alırlar. Ama bu elemanlarla ilgili İçişleri Bakanlığından ya da istihbarat teşkilatımızdan endişeleri varsa bilgi isteyebilirlerdi. Eğer iyi niyetli olmuş olsalardı. Savunmaları şöyle olacak kimisi cezasını yatmış kimisinin mahkumiyet kararı çıkmamış, ancak bunlar zannediyorum fazlaca abartarak bu tür elemanları oraya aldılar.
KİMLER İSTİHDAM EDİLİYOR?
Dikkat ederseniz Gezi olaylarında öne çıkanlar çukur eylemleri olaylarında öne çıkanlar buralarda istihdam ediliyor. Ama endişem şu ki Allah korusun o çukur eylemlerini İstanbul'da da başlatırlarsa Allah korusun… Herhangi bir olumsuz durumda hem İstanbullu mağdur olur hem Türkiye bu işten çok ciddi zararlar görür.
Bu işe sebebiyet verenler hakkında da emin olun çok ciddi hem kamuoyunda hem yargı önünde hesap sorulur.
"TAMAMIYLA İŞ BİRLİĞİ YAPIYORLAR"
Türkiye'de yakaladığımız başarıları kıskananlar bu başarıları gölgelemek adına kimi zaman Gezi olaylarıyla kimi zaman 17-25 Aralık operasyonlarıyla yetmedi hain 15 Temmuz darbe girişimiyle yetmedi kur manipülasyonuyla Türkiye'de huzursuzluk kargaşa çıkartıyorlar.
Onların tamamıyla iş birliği yapan kendilerinin bu düşüncelerini bizim de taşıdığımızı zannediyorlar. Bütün samimiyetimle söylüyorum İzmir'deki CHP'li belediyenin beceremediği hizmetleri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz Manisa'dan giderdik. İzmirli vatandaşımıza içme suyunu biz götürdük. Böyle bir şey olabilir mi?
CHP'Lİ BELEDİYELERDE ARTAN BORÇLAR
Genel başkanlarını taklit ediyorlar. Yalan konusunda birbirleriyle yarışıyorlar adeta. Çeşmeye musluk takıyor açılış yapıyor. Taktığı musluğun hesabına baksanız 5-10 lira bir şeydir. Tanıtımına bakıyorsunuz 5-10 bin TL. Bütün yatırımları böyle. Temel atmama töreni diye garip bir şeyle tanıştık bunların döneminde.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları artacak mı? Altında yeni rekor tahmini! 14-22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım altın yorumları!
- pa.edu.tr POMEM başvuru ekranı! 28. dönem POMEM polis alımı başvuru nasıl yapılır? POMEM başvuru şartları nelerdir?
- 27 Aralık KYK burs ve kredi yattı mı? 2021 Ekim-Kasım-Aralık ayı KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yatacak?
- AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021-2022 AUZEF güz dönemi bitirme sınav sonuçları ne zaman belli olur?
- Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı mı? MEB Sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat sonuçları 2021 sorgulama ekranı! Tam sayfa isim listesi...
- İETT zam ne zaman uygulanacak? İETT İstanbulkart tam ve aylık öğrenci akbili ücreti ne kadar, kaç TL oldu? İşte 2022 güncel tarife...
- Memur zammında kritik süreç... Memura ek zam olacak mı? Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
- Hangisi TDK sözlüklerinde tanımı olan bir kelimedir? Kim Milyoner sorusu...
- Yılbaşında İstanbul'a kar yağacak mı? 31 Aralık'ta İstanbul'a kar yağar mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu...
- 26 Aralık Masterchef kim elendi, gitti? MasterChef'te bu haftaki elenen isim açıklandı mı? İşte o isim...
- Katıldığı bir televizyon programında yan yana dörderli dizilmiş toplam 12 beton bloku avucunda bir yumurta tuttuğu eliyle peş peşe kırması istenen Jackie Chan ne yapmıştır?
- Takvim açıklandı! 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları...