PKK, DHKP-C, MLKP, FETÖ… CHP’li belediyeler kimlere emanet?

İYİ NİYETLİ OLMUŞ OLSALARDI...

İşte o açıklamalardan satır başları;

Bu topu taca atmaktır. İçişleri Bakanlığı belediyeye alınan elemanların GBT'sine bakmaz geçmişine bakmaz. O elemanların oraya istihdam edilecek pozisyonlarını da bilmez. Elemanları kendileri alırlar. Ama bu elemanlarla ilgili İçişleri Bakanlığından ya da istihbarat teşkilatımızdan endişeleri varsa bilgi isteyebilirlerdi. Eğer iyi niyetli olmuş olsalardı. Savunmaları şöyle olacak kimisi cezasını yatmış kimisinin mahkumiyet kararı çıkmamış, ancak bunlar zannediyorum fazlaca abartarak bu tür elemanları oraya aldılar.

KİMLER İSTİHDAM EDİLİYOR?

Dikkat ederseniz Gezi olaylarında öne çıkanlar çukur eylemleri olaylarında öne çıkanlar buralarda istihdam ediliyor. Ama endişem şu ki Allah korusun o çukur eylemlerini İstanbul'da da başlatırlarsa Allah korusun… Herhangi bir olumsuz durumda hem İstanbullu mağdur olur hem Türkiye bu işten çok ciddi zararlar görür.