Dolardaki düşüş yarında sürecek! Dolardaki düşüşün sebebi ne? Almalı mı satmalı mı? Dilek Güngör'den A Haber'de son dakika açıklamaları
A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör dolarda yaşanan sert düşüşe yönelik açıklamalarda bulundu. Doların yarın da düşmeye devam edeceğini söyleyen Güngör piyasaya ilişkin beklentilerini açıkladı. Dolar neden düşüyor? Dolar ne kadar olacak? İşte detaylar...
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör Başkan Erdoğan'ın mesajları sonrasında dolarda yaşanan sert düşüşe yönelik canlı yayında açıklamalarda bulundu.
DÖVİZE YÖNELİMİN NEDENİ NEYDİ?
Erdoğan'ın bugün açıkladığı kararlar, dövize yönelimi durduracaktır. Vatandaşlar elindeki paranın erimesinden şikayetçiydi. Bu nedenle dövize yönelim oluyordu.
KREDİ ÇEKİP DÖVİZ ALINIYORDU
Enflasyonla faiz arasındaki fark açılmıştı. Bankadan kredi çekip döviz alan vatandaşlar vardı. Böyle bir hava oluşturulmuştu.
BU DÜŞÜŞ YARIN DA SÜRECEK
Vatandaşlar güvenle ilgili bir şey vardı ve Cumhurbaşkanının açıklaması geldi. Bu düşüş yarın da devam edecek. İşlemler şu an dünya genelinde devam ediyor.
YARINDAN İTİBAREN SATIŞA BAŞLAYACAKLAR
Herkes elindeki parayı dövize yatırıyordu. Bu paketle vatandaşın bu algısını kıracaktır. Yarından itibaren vatandaşlar döviz satışına başlayacaktır.
DEVLET ALGIYI KIRDI
Devlet dövizin daha fazla çıkartmayacağını gösterdi. Bu algıyı kırdı. 10 liradan 17 liradan alanlar kazanacağını düşünüyordu.
OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ
Bankalarda düzenlemeler yapılacak. Kur açısından önümüzdeki günlerde olumlu gelişmeler bekliyorum.
BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
"Kambiyo rejimi diye ülkesini ve milletini sırtından hançerlemek için hangi sinsilikler peşinden koştukların farkındayız. Açıklamalarıyla, analiz adı altında dolaşıma soktukları artniyetli yorumlarıyla milletimizi, ülkeleri gelecekleri konusunda kötümserliğe sürüklemek isteyenleri dikkatle not ediyoruz. İnşallah ülkemiz hedefe bir adım daha yaklaştığında bu felaket tellalı müfterilerin her dediklerini her sözlerini alınlarına yaftalayacağız. Biz bu oyunu kendi kurallarıyla oynayarak hedefimize ulaşacağız.
Amerika'ya, tüm Batıya baksınlar, şu anda faiz poitikaları nasıl çalışıyor onların faiz politikaları nasıl çalışıyor onu görsünler. Çin'e baksınlar, Hindistan'a baksınlar. Amerika'ya bakıyorsunuz sıfır faiz. Biz şu anda faizdeki indirimle beraber evelallah birkaç ay sonra enflasyonda nasıl düşmeye başlayacak hep beraber yaşayacağız. Biz dün bu ülkede yönetime gelmedik. 19 yıl önce göreve geldiğimizde faiz, enflasyon neredeydi ve biz nereye getirdik lütfen şöyle bir geçmişi incelesinler, baksınlar. Bunu da hangi yönetim yaptı görsünler. Biz yaptık ve şimdi yine aynısını biz yapacağız.
Ülkedeki ekonomi nedir bundan anlamayanların ağzına bakacak halimiz yok. Biz yaşadık ve uyguladık. Faizi ve enflasyonu nereden nereye çektiğimiz ortada.
'FAİZLERİN YÜKSELTİLMESİNİ SAVUNMAK İNSANLARIN AKLIYLA DALGA GEÇMEKTİR'
Ülkemizde durum bu iken dünyadaki vaziyet nedir? Dünya ekonomisinin yüzde 80'ini oluşturan küresel güçler yakın tarihin en büyük kavgasını veriyor. Tüm büyük ekonomilerin amacı kendi ülkelerindeki istihdamı korumaktır. Sürekli parasal genişlemeye giden gelişmiş ülkelerin kendi aralarındaki görünmez savaşın sebebi budur.
Çılgınca para basan, faizleri sıfıra yakın ve hatta ekside tutan merkez bankası bilançoları neredeyse milli gelir seviyesine çıkaran bu ülkeler belirsizlik batağından çıkamadıklarını bizzat kendileri ifade ediyor.
Avrupa ülkeleri Avroya geçiş sürecinde paralarını bir gecede yüzde 50 devalüve edilmiştir. Hükümetlerimiz döneminde verdiğimiz emekler, fedakarlıklar sayesinde sanayimizi ayakta tutmayı, ticaretimizi ve ihracatımızı geliştirmeyi başardık. Dünya 90 trilyon doları kamuya ait olmak üzere toplamda 220 trilyonu geçen borç batağında yüzerken Türkiye'ye faizlerin yükseltmesini dayatmak insanların aklıyla dalga geçmekten öte bir anlam taşımaz.
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