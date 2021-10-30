CHP HDP’lilleşiyor mu? Tezkereye “Hayır” demek güvenliğe tehdit mi? Mehmetçik neden Suriye ve Irak’ta olmalı?

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan sözleri:

"Aslında CHP'nin içine düştüğü durum çok üzücü bir durum. Çünkü kendi değerlerine ve felsefesine aykırı bir şekilde hareket ediyor. Dolayısıyla bunu iyi niyetle yaptığını düşünmüyorum. Bunu bir baskı altında yaptığı aşikardır. Bundan önce 6 kez "Evet" dediği birebir aynı olan tezkereye şimdi "Hayır" diyor HDP'nin çağrısıyla. Bu zillet ittifakının nasıl bir çukur içinde olduğu nasıl bir ihanet sarmalında olduğu ortaya çıkmıştır.