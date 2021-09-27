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HDP ittifak şartlarını bugün açıklayacak! HDP’nin ‘Tutum Belgesi’nde neler olacak?

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Giriş Tarihi: 27.09.2021 Güncelleme Tarihi: 27.09.2021
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HDP ittifak şartlarını bugün açıklayacak! HDP’nin ‘Tutum Belgesi’nde neler olacak?

HDP, 2023 seçimlerine dair ittifak şartlarını bugün tutum belgesiyle açıklayacak. Eş genel başkanları tarafından açıklanacak belgeyle CHP ve İYİ Parti'den beklentiler ortaya konulacak. HDP yönetimi, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'den kayyumlar ve cezaevindeki HDP'liler ile ilgili taleplerini bir kez daha tekrarlayacak.

HDP 2023 seçimleri için yol haritasını 27 Eylül'de açıklayacak. Yerel seçimlerde olduğu gibi CHP ve İYİ Parti ile yola devam edilip edilmeyeceği net mesajlarla ortaya konulacak.

Söz konusu belgenin 10 maddeden oluşması bekleniyor. ''Tutum Belgesi'' adı altında yapılacak açıklamada HDP'nin ittifak şartları da ilk kez kamuoyu ile paylaşılacak.

HDP'nin ittifak şartları arasında olası Millet İttifakı iktidarında başta Selahattin Demirtaş olmak üzere cezaevinde olan tüm HDP'lilerin genel af ile serbest bırakılması, Kayyum uygulamalarına son verilmesi ve özerklik şartları yer alıyor.

Ayrıca yerel seçimlerde olduğu gibi örtülü ittifaka karşı olunduğu da deklare edilecek. Tutum Belgesi'nde cumhurbaşkanı adayının hangi yöntemle belirlenmesi gerektiği ve aday profili ile ilgili de mesajlar verilecek.

Gözler 27 Eylül'den sonra CHP ve İYİ Parti'de olacak. Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in HDP'nin şartlarına ne diyeceği merak konusu.

İşte HDP’nin ittifak şartları! İŞTE HDP'NİN İTTİFAK ŞARTLARI!
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