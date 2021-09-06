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CHP’li Başkan Tanju Özcan disipline sevk edilecek mi? İhraç mı yoksa uyarı mı olacak?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.09.2021 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021
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CHP’li Başkan Tanju Özcan disipline sevk edilecek mi? İhraç mı yoksa uyarı mı olacak?

CHP’de Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan krizi, CHP Merkez Yönetim Kurulu’na taşındı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, Tanju Özcan'ın disipline sevk edilip edilmeyeceğini karara bağlayacak. Peki CHP MYK Bolu Belediye Başkanı Özcan için nasıl bir karar verecek? İhraç mı edilecek yoksa uyarılacak mı? Ayrıntıları Ankara'dan bulunan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş canlı yayında aktardı.

İlter Yeşiltaş canlı yayında anlattıkları:

"CHP'nin MYK toplantısı devam ediyor. Burada CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'nın disipline sevk edilip edilmeyeceği karar bağlanacak.

Tanju Özcan don günlerin en çok tartışılan siyasetçileri arasında yer alıyor. Zira geçtiğimiz günlerde kendisinden yardım isteyen kadın ile ilhili yaptığı açıklamalar kamuoyunun tepkisini çekti. Partisinden kendisine yönelik eleştiriler vardı.

Bir diğer tartışmalar konu olan konu ise mülteci meselesiydi. Mülteciler konusunda da partisinden ayrı düştü Tanju Özcan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu göreve gelmeleri halinde 2 yıl içerisine mültecileri ülkelerine göndereceğinin vaadini vermişti.

Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını gerçekçi bulmamış ve bu vaat ile ilgili parti yönetiminin altını doldurması gerektiğini söylemişti. Bu sözler CHP yönetimi ile Tanju Özcan'ı karşı karşıya getirdi.

CHP yönetimde yer alan Seyit Torun bizzat Tanju Özcan'ı arayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Ancak Tanju Özcan geri adım atmayınca artık konu MYK'nın gündemine geldi.

Edindiğimiz bilgiler ihraç yönünde bir karar beklenmiyor. Parti yönetimi tarafından Tanju Özcan'a bir uyarı yapılabilir. Böylece bu konunun geri planda kalması sağlanabilir."

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