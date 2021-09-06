CHP’li Başkan Tanju Özcan disipline sevk edilecek mi? İhraç mı yoksa uyarı mı olacak?

Tanju Özcan don günlerin en çok tartışılan siyasetçileri arasında yer alıyor. Zira geçtiğimiz günlerde kendisinden yardım isteyen kadın ile ilhili yaptığı açıklamalar kamuoyunun tepkisini çekti. Partisinden kendisine yönelik eleştiriler vardı.