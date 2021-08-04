Hisarönü’nde son durum ne? İşte alev savaşçılarının zorlu şartlardaki kahvaltı sofrası

Hisarönü ve Orhaniye arasında kalan bölgede dün büyük bir seferberlik vardı. Bir taraftan orman ekipleri bir taraftan itfaiye ekipleri alevlerin karayoluna inmemesi için canhıraş bir müdahale gerçekleştirdiler.

Maalesef bölgede ağaçlarımız yandı, bazı noktalarda alevler yola çok yaklaştı bazen de bu yol trafiğe kapatıldı. Ama bölgede yangın çok fazla büyümeden söndürüldü.