Hisarönü’nde son durum ne? İşte alev savaşçılarının zorlu şartlardaki kahvaltı sofrası
Muğla'da 5 ilçede çıkan 13 yangının 8'i kontrol altına alındı. Marmaris'in Hisarönü Mahallesi’ndeki son durumu A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun canlı yayında aktardı ve zorlu şartlarda görev yapan yangın ekiplerinin kahvaltı sofrasına misafir oldu.
Hisarönü ve Orhaniye arasında kalan bölgede dün büyük bir seferberlik vardı. Bir taraftan orman ekipleri bir taraftan itfaiye ekipleri alevlerin karayoluna inmemesi için canhıraş bir müdahale gerçekleştirdiler.
Maalesef bölgede ağaçlarımız yandı, bazı noktalarda alevler yola çok yaklaştı bazen de bu yol trafiğe kapatıldı. Ama bölgede yangın çok fazla büyümeden söndürüldü.
Menülerinde simit, kavun ve meyve suyu olan gönlü zengin ekiplerimiz A Haber'de ikramda bulundular. Mikrofonlara konuşan ekipler, "Yangınlar Orhaniye tarafına doğru ilerliyor. Bizler de yol kenarı hattına konuşlandık." dediler.
Gözleri duman tüten yerlerde olan ekipler hızlıca yemek yemeye çalışıyorlar. Bütün arkadaşlarının yorgun olduğunu belirten ekipler günlerdir canla başla mücadele ettiklerini söylediler.
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