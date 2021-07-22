Seyhan Gölü’ne yüzlerce civciv bırakıldı ve ölüme terk edildi

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un anlattıkları:

"Şu anda Adana'da skandal bir olay yaşanıyor. Göl kenarına yüzlerce civciv bırakıldı. Bunların ne yazık ki bir çoğu hasta ve burada telef oluyorlar.

Üzücü taraf ise telef olan civcivleri hasta olanlar yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Hayvanlar o kadar aç ve susuz kalmışlarki atılan ekmeklere adeta hücum ediyor.