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Seyhan Gölü’ne yüzlerce civciv bırakıldı ve ölüme terk edildi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 22.07.2021 Güncelleme Tarihi: 22.07.2021
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Seyhan Gölü’ne yüzlerce civciv bırakıldı ve ölüme terk edildi

Adana'da Seyhan Baraj Gölü kıyısına yüzlerce civciv bırakıldı. Bir kısmı telef oldu. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları canlı yayında aktardı.

A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'un anlattıkları:

"Şu anda Adana'da skandal bir olay yaşanıyor. Göl kenarına yüzlerce civciv bırakıldı. Bunların ne yazık ki bir çoğu hasta ve burada telef oluyorlar.

Üzücü taraf ise telef olan civcivleri hasta olanlar yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Hayvanlar o kadar aç ve susuz kalmışlarki atılan ekmeklere adeta hücum ediyor.

Dün akşam saatlerinde bölgedeki civcivleri fark eden amatör bir balıkçı buraya gelerek hayvanlara su verip ekmek atıyor. Duyarlı vatandaş Adana Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak yardım istedi ancak bir karşılık bulamadı.

Yapılan ihbara CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi duyarsız kaldı. Buraya civcivleri kimin bıraktığı sorusu ise hala cevapsız. Belediyenin neden bu hayvanları alıp kontrolden geçirdikten sonra barınağa götürmediği de anlaşılmıyor."

Bölgeden A Haber ekranlarına yansıyan bir görüntü

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