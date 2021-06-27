Koronavirüs geçirenler dikkat! Uzman isimden A Haber canlı yayınında uyardı

EVDE KALMAYIN DIŞARI ÇIKIN

Dinççağ, evde geçirilen sürenin bu ölümcül küresel salgında olası can kaybı artışını engellediğini ifade ederken bu süreçte hareketsizliğin ve stresin de birçok hastalıklara davetiye çıkardığını ifade etti. Özellikle tansiyon ve şeker hastalıklarında yeniden bir artış gözlemdiğini dikkat çeken uzman isim vatandaşları yürüş yapmaları, dışarı çıkamadıkları durumlarda ise evde egzersizler yapmalarını önerdi.