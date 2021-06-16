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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti seçmenine çağrı: Haram oya ihtiyacımız yok helal oya ihtiyacımız var

Genel Başkanı Kemal TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamalarda AK Parti seçmenine seslenirken "Haram oya ihtiyacımız yok, helal oya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı. 2010 yılında için yapılan referandumda oy kullanamamıştı.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan AK Parti seçmenine çağrı: Haram oya ihtiyacımız yok helal oya ihtiyacımız var

Genel Başkanı Kemal partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada ilginç ifadeler kullandı.

FETÖ VE PKK'LILARA YÖNELİK FLAŞ SÖZLER

ile bölücü terör örgütü PKK tutukları için "Dünyanın bütün nehirleri, adalete susamış bir insanın susuzluğunu gidermeye yetmez" sözüne atıfta bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu toplum adalete susadı. Adalet istiyoruz. Eğer bir ülkenin hapishaneleri tıka basa doluysa, 10 kişilik koğuşlarda 25-30 kişi kalıyorsa bir sorun var demektir. Eğer devleti yönetenler, adaletten uzaklaşmışlarsa, bırakın adaleti getirmeyi, adaletsizliği perçinliyorlarsa bu ülkede bir sorun var demektir." görüşünü paylaştı.

"İSTANBUL'A İHANET EDİLDİ"

Marmara'dan avlanarak satılan 124 balık türünün bir çoğunun yok olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, bir çökertme havuzu olarak kullanılan bu denize bütün kirlilik ve kimyasal atıkların akıtıldığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Doğayı seviyorlarsa, deşarjın süratle, ivedilikle durdurulması lazım." dedi.

AK PARTİ'Lİ SEÇMENDEN OY İSTEDİ: HELAL OYA İHTİYACIMIZ VAR

AK Parti'li seçmenlerden, bir sonraki seçimde kendilerine oy vermelerini isteyen Kılıçdaroğlu, "Sakın ola ki kul hakkı yiyen hiç kimse CHP'ye oy vermesin. Haram oya ihtiyacımız yok, helal oya ihtiyacımız var." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU İLK SEÇİMİNDE OY KULLANAMAMIŞTI

Kaset skandalı sonrası CHP'nin lider koltuğuna oturan ve şimdiye kadar hiçbirini kazanamayarak 10 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu'nun, 2010'daki Anayasa değişikliği referandumunda oy kullanamadığı akıllara geldi.

Koltuğa oturur oturmaz halktan ''Hayır'' oyu isteyen 'nun oy kullanmamış olması o günler gündemi uzun süre meşgul etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan tartışılacak sözle KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN TARTIŞILACAK SÖZLE

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