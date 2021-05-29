ABD’den PKK’ya dev fon! Pentagon PKK için 522 milyon dolar bütçe ayırdı

CENTCOM bu büyük bütçeyi ikiye ayırmış. 345 milyon doları Irak'ta harcayacak. ABD bu parayı merkezi yönetim güçleri ve üslerine göre ayarlayacak ve bunu DEAŞ ile mücadele adı altında harcayacaklar. Ama burada DEAŞ var mı? Çok ayrı bir soru işareti.