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Muharrem İnce partisini bugün kuruyor! İşte A Takım'da yer alan isimler

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan partisini kuruyor. Partinin tabelası asıldı. Partinin kurmayları kuruluş dilekçesini bugün 'na sunacak. Detayları 'dan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. İlter Yeşiltaş, Muharrem İnce'nin A Takımı'nda yer alacak isimleri tek tek verdi.

ÖZEL HABER ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.05.2021 Güncelleme Tarihi: 17.05.2021
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Muharrem İnce partisini bugün kuruyor! İşte A Takım'da yer alan isimler

'nda tehlike çanları çalıyor. Memleket Hareketi'nı başlatan CHP eski Milletvekili , resmen sahaya iniyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışması tamamlandı.

İnce, bugün 'na başvurarak 'Memleket Partisi' adıyla yeni partinin resmi kuruluşunu gerçekleştirecek. Yarın da yeni partinin genel merkez binasının açılışını gerçekleştirecek.

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın anlattıkları:

"Muharrem İnce geçtiğimiz yıl 4 Eylül'de başlatmıştı 'ni. 8 ay sonra bu hareket partileşiyor. Partinin kurucuları dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na verecekler. Memleket Hareketi resmi olarak siyasi arenada yerini alacak.

Akşam saatlerinde Muharrem İnce partinin Kurucular Kurulu ile bir toplantı yapacak. O toplantıda partinin A Takımı'nda yer alacak isimler belli olacak. Yarın bu isimler düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna tanıtılacak.

, ve 'un A Takım'da olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'den istifa eden eski milletvekilleri , ve 'nun da partinin genel başkan yardımcıları olacağı konuşuluyor."

SERT SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ

Muharrem İnce ayrılırken CHP'ye şu sözlerle yüklenmişti;

"() deyip, '' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum.

CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.

'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."

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