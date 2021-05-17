Muharrem İnce partisini bugün kuruyor! İşte A Takım'da yer alan isimler
CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce partisini kuruyor. Partinin tabelası asıldı. Partinin kurmayları kuruluş dilekçesini bugün İçişleri Bakanlığı'na sunacak. Detayları Ankara'dan A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. İlter Yeşiltaş, Muharrem İnce'nin A Takımı'nda yer alacak isimleri tek tek verdi.
Millet İttifakı'nda tehlike çanları çalıyor. Memleket Hareketi'nı başlatan CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, resmen sahaya iniyor. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve eski milletvekili İnce'nin başlattığı Memleket Hareketi'nin partileşme çalışması tamamlandı.
İnce, bugün İçişleri Bakanlığı'na başvurarak 'Memleket Partisi' adıyla yeni partinin resmi kuruluşunu gerçekleştirecek. Yarın da yeni partinin genel merkez binasının açılışını gerçekleştirecek.
A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın anlattıkları:
"Muharrem İnce geçtiğimiz yıl 4 Eylül'de başlatmıştı Memlekete Hareketi'ni. 8 ay sonra bu hareket partileşiyor. Partinin kurucuları dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na verecekler. Memleket Hareketi resmi olarak siyasi arenada yerini alacak.
Akşam saatlerinde Muharrem İnce partinin Kurucular Kurulu ile bir toplantı yapacak. O toplantıda partinin A Takımı'nda yer alacak isimler belli olacak. Yarın bu isimler düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna tanıtılacak.
Mehmet Ali Çelebi, Özcan Özel ve Hüseyin Avni Aksoy'un A Takım'da olmasına kesin gözüyle bakılıyor. CHP'den istifa eden eski milletvekilleri Hakkı Akalın, Gaye Usluer ve Mevlüt Dudu'nun da partinin genel başkan yardımcıları olacağı konuşuluyor."
SERT SÖZLERLE İSTİFA ETMİŞTİ
Muharrem İnce ayrılırken CHP'ye şu sözlerle yüklenmişti;
"(Mustafa Kemal) deyip, 'Mustafa Kemal Atatürk' diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ben askeri değilim, yoldaşıyım' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Sen kimsin de yoldaşı oluyorsun. Anafartalar'da, Conkbayırı'nda, Dumlupınar'da var mıydın da yoldaşısın? İsmet Paşa yoldaşıydı, sen askerisin. Bu kadar basit. Grup Başkanvekilliği seçimini bile kaldırıp, atamayı getiren bu yönetimle, bu arkadaşlarla yollarımı ayırıyorum.
CHP aday yapmayınca başka partiden gidip aday olup, bugün CHP'yi yönetenlerle yolumu ayırıyorum. 50 yıl CHP'ye küfredip bugün sahte CHP'li olanlarla yolumu ayırıyorum. Geçmişte CHP aleyhine miting düzenleyip, bugün CHP'de yönetici olanlarla yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri, Soros'çuları koruyanlarla yolumu ayırıyorum.
'Ne işimiz var Libya'da' deyip, Mavi Vatan'ı kavrayamayanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. Bu yönetimin değersizleştirdiği ilkeleri yaşatmak için bu arkadaşlardan ayrılıyorum."
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