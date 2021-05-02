Ermeniler Türkleri nasıl katletti? "Hamile kadınların karnını yarıp çocukları süngüye taktılar!" Yıllar sonra ortaya çıkan ses kaydında ortaya çıkan gerçekler
Sadrazam Talat Paşa'nın eşi Hayriye Hanım'ın 1915 olaylarını anlattığı bir ses kaydı ortaya çıktı. Ermenilerin tüm imtiyazlara rağmen katliam yaptıklarını söyleyen Hayriye Hanım, "Camilere girip hamile kadınları yardılar. Çocukları aldılar süngüye taktılar Ermeniler. Öyle gösterdiler Ermeni zulmünü. Bunu yazıyorlar mı?" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
Sadrazam Talat Paşa'nın eşi Hayriye Hanım'ın 1915 olaylarını anlatan ses kayıtları ortaya çıktı.
CAMİLERDE HAMİLE KADINLARIN BEBEKLERİNİ SÜNGÜYE TAKTILAR
"Camilere girip hamile kadınları yardılar. Çocukları aldılar süngüye taktılar Ermeniler. Öyle gösterdiler Ermeni zulmünü. Bunu yazıyorlar mı? "
"KAÇ SENEDİR OSMANLI SİZİ..."
"Bir tanesi de bu Ermenilerin başıydı. İsimleri belki aklıma gelir. "Kaç senedir Osmanlı sizi paşa yaptı, vekil yaptı. Hariciye vekili yaptı. Hariciye vekili Ermeniydi. Evet."
RUSLAR KIŞKIRTTI
"Size Osmanlı Devleti kardeş gibi muamele ediyor. Rahatsınız eviniz var, her şey var vazgeçin. Başladılar Ermeniler. Çünkü Ruslar kışkırttı."
VUR EMRİ VERDİLER
"İşte atışıyorlar. Yok yapmayacağız, yok yapacağız. Yok bilmem ne. Acaba biz mi teşkilatı yapalım? Ordu mu girsin? Öyle bir hale getirdiler ki vur emri verdiler ve yaptılar. "
TOPRAK İSTEMİŞLER
"Ermeniler "Evet orada haklısınız. Ama bize muhratiyet vermek lazım" demişler. "Onu çıkarın aklınızdan" yanıtını almışlar. "Onu katiyen siz Türkiye'den muhtariyet alamazsınız." denmiş. Ben de vekilim sen de vekilsin ama yer vermek asla demiş. Bunun üzerine çıktılar gittiler ve kaçtılar."
DERTLERİ DEVLET KURMAKTI
"Ermeni çetelerin tüm imtiyazları reddederek bunlara katliamla yanıt verdi. Ermenilerin tek isteği Türkiye içinde bir Ermeni devleti kurmaktı."
MAHKEMEDE NELER YAŞANDI?
Berlin'de Ermeni bir terörist tarafından şehit edilen Sadrazam Talat Paşa'nın şehit edilmesini de anlatan Hayriye Hanım, mahkemede yaşananları anlattı.
HEPSİ SAHTEKAR VE PARA ALMIŞLAR
Türklerin Ermenileri katletmesinin baştan aşağı yalan olduğunu söyleyen Hayriye Hanım, mahkemede şahitlik eden kişilerin hepsinin sahtekar ve para aldığını da söylediğini belirtti. Katliamı Ermenilerin Ağrı'da, Erzurum'da, Kars'ta yaptıklarını söyleyen Hayriye Hanım, mahkeme sonrası katilin Almanya'da çiçeklerle arabaya bindirildiğini ifade etti.
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