Türk bilim insanından Rus aşısı Sputnik V ile ilgili A Haber'de ilgili flaş sözler: En önemli özelliğini...

3. DOZ AŞI NE ZAMAN YAPILACAK?

Faz 3 ve saha çalışmalarının henüz tamamlanmadığını ifade eden Prof. Dr. Balık, inaktif aşılar (Sinovac) aşıları için 2. dozdan sonra 6 ay sonra bir hatırlatma dozu yapaılabileceğini ifade etti. mRNA (BioNTech) aşıları için ise 2.dozdan 1 yıl sonra bu hatırlatma dozu olarak adlandırılan aşılamanın yeniden yapılmasını gerekiyor.

Bu yüzden hem kendi aşımızı üretiyor olmamız hem de Rusya ile yapılan anlaşma önümüzdeki süreçte hatırlatma dozları için elimizi kuvvetlendiriyor.