23 Nisan 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Özel Haber Haberleri Türkiye'ye uygulanması planlanan Sputnik V aşısının yan etkileri neler? BionTech ve Sionac'tan farkı ne? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Türkiye'ye uygulanması planlanan Sputnik V aşısının yan etkileri neler? BionTech ve Sionac'tan farkı ne? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Dünyanın ilk tescilli aşısı olan 'nin 'de çok yakında kullanılacağını Sağlık Bakanı tarafından açıklanmıştı. Peki bu aşının yan etkileri neler? Koruyuculuk oranı ne? Rus aşısının ve aşılarından farkı ne? ve varyantlarına karşı etkili mi? Tüm bu sorulara Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 23.04.2021 Güncelleme Tarihi: 23.04.2021
ABONE OL
Türkiye'ye uygulanması planlanan Sputnik V aşısının yan etkileri neler? BionTech ve Sionac'tan farkı ne? Uzman isim A Haber'de açıkladı

tarafında 2020 yılının Ağustos ayında tescillenen aşısının çok yakında 'de kullanılması bekleniyor.

Ülkemizde şu anda BionTech ve Sinovac aşıları kullanılıyor. Peki Sputnik V aşısının bu iki aşıdan farkı ne? Kaç doz uyglanılıyor? Koruyuculuk oranı ne?

Prof. Dr. Alper Şener bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.

Prof. Dr. Şemer, " diğer vektörel aşılardan bir tık üstte. Diğer vektörel aşılar hangileri? AstraZeneca ve Johnson & johnson... Ama bu iki aşıda şöyle bir handikap var. Bu aşıların birisi EMA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından diğeri de FDA ( Amerika Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından kullanımları askıya alındı. Faz çalışmalarında ortaya çıkmamış olan ve iyi tanımlanamamış ilişkili olabileceği düşünüldüğü kan pıhtılaşma sorunları nedeniyle... Dolayısıyla bu tablo biraz ürkütücü gibi görünse de Rusya'nın geliştirdiği Sputnik aşısı bu iki aşından biraz daha farklı. Çünkü onlarda sadece adenovirüs 5 (Ad5) veya adenovirüs 26 (Ad26) vektörü varken Sputnik V aşısında her iki vektörel aşı art arda yapılıyor. Önce Ad26, 21 gün sonra da Ad5 dediğimiz vektörel aşı yapılıyor. Bu 21 günlük aranın ardından Faz çalışmalarına bakıldığı kadarıyla; Sputnik V aşısının, bu iki aşıdan çok daha iyi düzeyde koruyuculuk etkinlik düzeyi var. Rakamsal olarak hatırlatmak gerekirse AstraZeneca'da yaklaşık olarak yüzde 68'lerdeydi, Johnson & johnson'da ise yüzde 85'lerde... 'de kullanılması düşünülen Sputnik V aşısında ise yüzde 91'lerde bir faz çalışması etkinliği var." ifadelerini kullandı.

SPUTNİK V YAKLAŞIK 60 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Prof. Dr. Şener, Rus aşısının acil kullanım onayı ile şu ana kadar 60 ülkede uygulandığını ve hastalıktan koruyuculuk oranı ise BionTech aşısıyla neredeyse eş değer olduğunu söyledi.

RUS AŞISININ SİNOVAC VE BİONTECH AŞISINDAN FARKI NE?

Sinovac aşısının ilk dozdaki koruyuculuk oranının düşük olduğunu ifade eden hatırlatan Prof. Dr. Şener, "Sputnik V aşısının ilk dozdan sonraki bağışıklık yanıtı biraz daha iyi ama çok fark yok. BionTech aşısına göre Rus aşısının saklama koşulu daha kolay. Normal budolabında bile saklanabilir" dedi.

YAN ETKİLERİ NELER?

21 gün arayla 2 dolz yapılan Rus aşısının yüzde 91 oranında koruma sağladığını açıklayan Prof. Dr. Şener, "Sputnik V aşısının enjeksiyon yeri dışından bir yan etkisi yok. Avrupa'daki bazı bilim insaları ve otoriteler bunu maskeleme/gizleme olarak algılıyorlar ama ben bunun doğru bir eleştiri olduğuna inanmıyorum. Çünkü faz çalışmaları her türlü denetime açık. Yan etki olarak ciddi bir şey yok. Diğer aşılara göre bu büyük bir avantaj." dedi.

İNGİLTERE VE BREZİLYA VARYANTINA ETKİN Mİ?

Prof. Dr. Alper Şener, Sputnik V aşısının İngiltere varyantına karşı etkili, Brezilya varyantına ise kısmen etkili olduğunu vurguladı. Bakanlık olarak stratejik bir yöntem izlenildiğini asıl olarak sahada hakim olan İngiliz mutasyonunun hedeflendiği belirtti.

Sputnik V aşısının bilimsel makalelerdeki verilerinin sorunsuz olduğu ve hedeflenen İngiliz mutasyonu için doğru bir tercih olduğunu söyledi.

Sputnik V aşısının yan etkileri var mı? SPUTNİK V AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA