Türkiye'ye uygulanması planlanan Sputnik V aşısının yan etkileri neler? BionTech ve Sionac'tan farkı ne? Uzman isim A Haber'de açıkladı

Rusya tarafında 2020 yılının Ağustos ayında tescillenen Sputnik V aşısının çok yakında Türikye'de kullanılması bekleniyor.

Ülkemizde şu anda BionTech ve Sinovac aşıları kullanılıyor. Peki Sputnik V aşısının bu iki aşıdan farkı ne? Kaç doz uyglanılıyor? Koruyuculuk oranı ne?

Prof. Dr. Alper Şener bu sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi.





Prof. Dr. Şemer, "Sputnik V aşısı diğer vektörel aşılardan bir tık üstte. Diğer vektörel aşılar hangileri? AstraZeneca ve Johnson & johnson... Ama bu iki aşıda şöyle bir handikap var. Bu aşıların birisi EMA (Avrupa İlaç Ajansı) tarafından diğeri de FDA ( Amerika Birleşik Devletler Gıda ve İlaç Dairesi) tarafından kullanımları askıya alındı. Faz çalışmalarında ortaya çıkmamış olan ve iyi tanımlanamamış ilişkili olabileceği düşünüldüğü kan pıhtılaşma sorunları nedeniyle... Dolayısıyla bu tablo biraz ürkütücü gibi görünse de Rusya'nın geliştirdiği Sputnik aşısı bu iki aşından biraz daha farklı. Çünkü onlarda sadece adenovirüs 5 (Ad5) veya adenovirüs 26 (Ad26) vektörü varken Sputnik V aşısında her iki vektörel aşı art arda yapılıyor. Önce Ad26, 21 gün sonra da Ad5 dediğimiz vektörel aşı yapılıyor. Bu 21 günlük aranın ardından Faz çalışmalarına bakıldığı kadarıyla; Sputnik V aşısının, bu iki aşıdan çok daha iyi düzeyde koruyuculuk etkinlik düzeyi var. Rakamsal olarak hatırlatmak gerekirse AstraZeneca'da yaklaşık olarak yüzde 68'lerdeydi, Johnson & johnson'da ise yüzde 85'lerde... Türkiye'de kullanılması düşünülen Sputnik V aşısında ise yüzde 91'lerde bir faz çalışması etkinliği var." ifadelerini kullandı.