WHATSAPP VE INSTAGRAM UYARISI

Facebook'un bu tarz siber saldırılara alışık olduğunu söyleyen Kınık, buradan alınan verilerin satıldığını ifade etti. Türkiye'de 37 milyon Facebook kullanan vatandaşın olduğunu belirten Kırık, kullanıcıları Whatsapp ve Instagram hakkında uyardı.