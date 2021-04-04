Facebook'a yapılan saldırı Whatsapp ve Instagram'ı etkileyecek mi? Kredi kartı hesaplarımız tehlikede mi? Doç. Dr. Ali Murat Kınık A Haber'de anlattı
Facebook'ta siber saldırı iddiası ve bir hacker platformunda 106 ülkeden 533 milyon Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin paylaşıldığı açıklandı. Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Facebook henüz konuya ilişkin bir açıklamada bulunmadı. 533 milyon kişi arasında 20 milyon kişinin Türkiye'den olduğu bildirildi. Türkiye'de 37 milyon Facebook kullanıcısı olduğunu söyleyen İletişim Uzmanı Doç. Dr. Ali Murat Kınık yaşanan bu olayın perde arkasını A Haber canlı yayınında anlattı. Kredi kartı hesaplarımız tehlikede mi? Facebook'a yapılan saldırı Whatsapp ve instagram uygulamalarını etkiler mi? İşte yanıtı..
INSTAGRAM SOHBETLERİ FACEBOOK'TA GÖRÜLEBİLİR
Whatsapp, Facebook ve Instagram'ın artık birbirine entegre olduğunu söyleyen Kırık, Instagram üzerinden yapılan bir sohbetin Facebook üzerinden de görüntülenebileceğini ifade etti.
INSTAGRAM HESAPLARI ETKİLENEBİLİR
Kırık , Türkiye'deki 20 milyon kişinin Facebook hesaplarının çalınmasının vatandaşların Instagram hesaplarını da etkileyebileceğini söyledi.
ŞİFRELERİNİZİ DEĞİŞTİRİN
Doç Dr. Ali Murat Kırık vatandaşlara hem Facebook hem de Instagram şifrelerini değiştirme konusunda tavsiyede bulunurken, iki aşamalı güvenlik olayının hemen açılması gerektiğini ifade etti.
SÜREKLİ GÜNCELLEME YAPILMALI
Farklı mecralarda aynı şifrenin kullanılmaması gerektiğini söyleyen Kırık, vatandaşları sürekli şifrelerini güncelleme konusunda uyardı.
DÜŞÜK LİMİTLİ SANAL KART UYARISI
Kredi kartı üzerinden alışveriş yapan vatandaşları uyarak Kırık, mutlaka düşük limitli sanal kartların kullanılması gerektiğini ifade etti.
ANTİ VİRÜS PROGRAMLARI KORUR MU?
Güçlü şifrelerin yanında antivirüs programı kullanmanın alınacak tedbirlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Kırık virüs programı yüklense bile yüzde yüz koruma sağlamadığını ifade etti.