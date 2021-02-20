CANLI YAYIN I İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor

TÜRKİYE'NİN BİR İSTASYON OLMASINI İSTEMİYORLAR

Türkiye niçin kapasitesi genişlemesin, niçin İHA'sı, uçağı olmasın? İstanbul Havalimanı'nın olmasını da istemediler. Çünkü Türkiye'nin büyümesini merkez olmasını istemediler. Almanya daha cazip çünkü. Şimdi nereden Türkiye'yi bozacaklar? Etrafındaki coğrafyadan. Türkiye'nin büyümesini, insan kaynağını gelişmesini her fırsatta etkilemeye çalıştılar. Türkiye'nin özgüvenini kaybetmesine yönelik içerideki aparatlarıyla çalışmalar yürüttüler. İçerideki aparatların etkili olmamasının nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN HİSSETTİRMEDEN POLİTİKALAR ÜRETTİ

Recep Tayyip Erdoğan yaşananları çok iyi okudu ve hissettirmeden politikalar üretti. Türkiye'nin bazı akademisyenleri, aydınları bazen batının gemisine biniyor. Bunun iki nedeni var. Kimisi ideolojik kimisi de hasetlik içinde. Dünyanın bu gelişmişliğine rağmen benim yakıştırmadığım bir şey var. Avrupa ülkeleri ciddi anlamda marjinal etki altındalar.

Türkiye devletiyle milletiyle hep bir bütün olup teröre karşı bir bütün olmuştur. Bazen uluslararası sistem Türkiye'nin boğazına çöküp hareket kabiliyetini daraltmıştır. Böyle bir durumda ufkunuz daralıyor, kabiliyet alanınız daralıyor. Emniyet ATAK helikopteri aldı. Bunları görmeden terörle mücadeleyi anlayamayız. Terörle mücadeleyle bir diğer nokta ise halk. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi, doğusunu da geliştirmek durumundasınız. Bu durum terörle mücadele açısından büyük katkı sağlıyor. Doğu ve güney doğunun geri kalmışlık sendromunu ortadan kaldırıyorsunuz. Diyarbakır caddeleri Paris'ten Londra'ya benziyor. Biz böylece istismar alanlarını kapatıyoruz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDEFLEDİĞİ KONSEPTİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkiye bir taraftan Fırat Kalkanı 2 bin, ikincisi Zeytin Dalı 2 bin kilometre ardından Barış Pınarı Harekatı 4 bin kilometre. Toplam 8 bin kilometre alan. Türkiye böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği konsepti gerçekleştirdi. Bu alanlara Türkiye'nin girilmesi istenmiyordu. ABD ve Avrupa bu alanlardan Türkiye'yi kısıtlayacaktı. Hareket alanının daraltacaklardı. Biz bugün oradayız. Orada olduğumuz için bugün Türkiye'de huzur var.

Merasim Sokak saldırısı, Reina katliamı... Siz sınırınızın ötesinde olmazsanız bunları 50 yıl sonra yine önünüze koyarlar.

HARİTA ÜZERİNDEN ANLATTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında haritadan terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları anlattı.

Gara bir geçiş koridorudur. Sözde apollo akademisi buradadır. PKK'nın bütün akademileri bu bölgededir. Bu alan savunulması çok kolay bir alandır. Tepeleri çok olan bir alandır. Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altında. Bunlar kafalarını dahi çıkaramıyorlar. Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 düştü. Gara'da biz PKK'nın kalbine girdik. Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmektir. Gara'da düz alana inmemiz terör örgütünü panikletiyor.

GARA OPERASYONU PEK ÇOK KESİMİ RAHATSIZ ETTİ. TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE VERİRKEN FARKLI KESİMLERDEN DESTEK ALIYOR MUSUNUZ?

Süleyman Soylu: İran ve Irak'ta toplam 3250 terörist bulunuyor. Bunlar PKK'nın uzun yıllardır asli kadrolu teröristleridir. Irak, Suriye ve İran'da 5000 civarı kadrolu terörist bulunuyor. Terör örgütü hangi alandaysa Türkiye orada oldu. Avrupa ve ABD'yi rahatsız eden bu. Oysa biz bugün öndeyiz. Biz orada olduğumuz için Türkiye'de şu an huzur var. ABD 15 Temmuz'da da yaptığı açıklamanın benzerini yaptı. Senin muhattabın NATO müttefikindir, terör örgütü değildir.

ABD'NİN SKANDAL GARA AÇIKLAMASI

ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhattabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı. Ama büyük devlet böyle yapmamalı. Burada elbetteki Avrupa'nın sessizliği ve Avrupa'nın bu konudaki meseleyi ilk önce izleyelim de son değerlendirelim tavrı da bir tara kaydedilmesi gereken bir tavır olmalıdır.

"GARA'DA DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ"

Gara'da daha işimiz bitmedi. Metina'da ve Hakurk'ta ne yaptıysak Gara'da da aynısını yapacağız. Terör örgütünün kendisini idare ettiğini düşündüğü yer Kandil'dir. Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. Terör örgütünün namussuz elebaşları 18 yaşındaki çocuklara tecavüz ettiği, onları alıp Mahmur'a görüterek terörist olarak eğitiyorlar.

Irak'ın, Suriye'nin bütünlüğüne saygılıyız. Ama oradan ülkemizi bölmek, paralamak için ellerinden gelenleri yapanlara da müsamaha gösteremeyiz. Bizim milletimizde borcumuzdur.

SORU: "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" sözünü o anki duygusal durumdan dolayı mı söylediniz?

Süleyman Soylu: Benim bir ahdım vardı. Eren'i şehit edenleri mezarı başında asmak ahdımdı. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çekin sayın Cumhurbaşkanımızı bu sistemin arkasından. Bakın bize bir adım attırırlar mı? Hayatta attırmazlar. Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz. Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Afrin olmazdı, diyorlardı ama oldu. Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor bir yandan da hastane, otoyol yapıyor. Bizi çekemeyenlerin esas çözemediği Türkiye'nin ortaya koyduğu bu dinamiktir.

TERÖR SALDIRILARININ YÜZDE 60'I SINIR ÖTESİNDEN GERÇEKLEŞİYOR

Türkiye'deki terörist sayısı yüzde 88 nasıl azaldı? Bu sayede. İçerideki terör olayları azalınca bu sefer sınırdan taciz ateşleri açmaya başlıyorlar. Terör saldırılarınını yüzde 55'i 60'ı tam anlamıyla sınır ötesinden tacizlerle gerçekleşiyor. Türkiye'nin bunu artık dışarıya doğru kontrol altına alması gerekiyor.

GEÇEN YIL 248 TERÖR EYLEMİNİ ENGELLEDİK

Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bu yana da 21 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar sadece 1 kişi örgüte katıldı. İkna ile beraber gelmelerini temin edebilmek için ailelere gidiyoruz, terör örgütüne katılım yüzde 91 azaldı.

HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİDİR

HDP terör örgütünün partisidir. Bunların siyasal kişilikleri yoktur. Kandil A demeden B diyemezler. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK'nın esiridir. Kimlikleri,duyguları,bedenleri esirdir. Düzelmeleri de mümkün değildir.