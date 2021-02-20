CANLI YAYIN I İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor
Salih Nayman moderatörlüğünde gazeteciler Şebnem Bursalı ve Mahmut Övür soruyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu A Haber canlı yayınında yanıtlıyor. Bakan Soylu harita üzerinden Gara'nın önemini anlatırken "Gara bir geçiş koridorudur. Sözde apollo akademisi buradadır. PKK'nın bütün akademileri bu bölgededir. " ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ‘Özel Yayın’ programını ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz...
Salih Nayman moderatörlüğünde gazeteciler Şebnem Bursalı ve Mahmut Övür soruyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında yanıtlıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'Özel Yayın' programını ahaber.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz...
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU'NUN KONUŞMASINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
SORU
TSK İLK KEZ GARA BÖLGESİNE HEM NİTELİK HEM NİCELİK AÇISINDAN BU DENLİ BÜYÜK İLK KEZ BİR HAREKAT GERÇEKLEŞTİRDİ. İLK OLARAK BÖLGENİN TERÖR ÖRGÜTÜ İÇİN NE İFADE ETTİĞİNİ VE BU OPERASYONUN TÜRKİYE AÇISINDAN ÖNEMİNİ ANLATMANIZI İSTEYECEĞİM
CEVAP
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Bizim etrafımızdaki coğrafyada ne oluyor? Bunu bir değerlendirmek lazım. 21. asrın başında Türkiye kendine bir yol çizdi. 21. asrın başında Türkiye sadece kendi coğrafyasında değil, etrafındaki ülkelere de destek olarak bir yürüyüş yapıyor. Dünyada kendine ait bir olumsuzluk, bir yönsüzlük bir karmaşıklık içinde. 300 yıl önce dünyanın liderliği Batı'ya geçti. Yani Osmanlı, kendi egemenlik alanından Batı'ya kaptırdı. 1. Dünya Savaşı'nın en önemli sebeplerinden biri sömürge sıkışmasıdır. 1940-1941'de yeniden bir sıkışma başladı. Bundan sonra yine bir sıkışma yaşanması sonucu İkinci Dünya Savaşı meydana geldi. Sonra Soğuk Savaş dönemi başladı. Dünya bir umutsuzluk girdabı içinde ve bu noktada sömürge sıkışmışlığın atlatılması gerekiyor. Problemin İslam ülkelerine ve Orta doğu'ya ve maliyetine yıkmak istediler. Ancak bu noktada Avrupa ülkeleri kendi dengelerini kaybettiler.
TÜRKİYE BİR UMUT OLDU
21.asırda bunu iyi okuyan Recep Tayyip Erdoğan ve halkı geçmişte yaşanan olaylardan ders alarak altyapısını ciddi şekilde geliştirdi. Bu Libya'ya, Azerbaycan'a umut oldu. Türkiye'nin bugünkü ekonomik büyüklüğü bugünkü altyapımızın karşılığı değil. Batı Türkiye'yi bir girdaba sürüklemek istiyor ve bu çok sayıda değerleri yok ederek yapmak istiyor. Aramızdaki batı ve dünya ile fark şudur. Bizim dinimiz umutsuzluğu reddeder. Türkiye'de de umutsuzluğu aşılamaya çalışanlar da var. Ama Türkiye buna müsaade etmiyor. Türkiye'yi ekonomik saldırılarla umutsuzluk girdabına almak istiyorlar. Bunu terörle, kendi kültürümüze uymayan şeylerle yapmaya çalışıyorlar.
TÜRKİYE'NİN BİR İSTASYON OLMASINI İSTEMİYORLAR
Türkiye niçin kapasitesi genişlemesin, niçin İHA'sı, uçağı olmasın? İstanbul Havalimanı'nın olmasını da istemediler. Çünkü Türkiye'nin büyümesini merkez olmasını istemediler. Almanya daha cazip çünkü. Şimdi nereden Türkiye'yi bozacaklar? Etrafındaki coğrafyadan. Türkiye'nin büyümesini, insan kaynağını gelişmesini her fırsatta etkilemeye çalıştılar. Türkiye'nin özgüvenini kaybetmesine yönelik içerideki aparatlarıyla çalışmalar yürüttüler. İçerideki aparatların etkili olmamasının nedeni Recep Tayyip Erdoğan'dır.
RECEP TAYYİP ERDOĞAN HİSSETTİRMEDEN POLİTİKALAR ÜRETTİ
Recep Tayyip Erdoğan yaşananları çok iyi okudu ve hissettirmeden politikalar üretti. Türkiye'nin bazı akademisyenleri, aydınları bazen batının gemisine biniyor. Bunun iki nedeni var. Kimisi ideolojik kimisi de hasetlik içinde. Dünyanın bu gelişmişliğine rağmen benim yakıştırmadığım bir şey var. Avrupa ülkeleri ciddi anlamda marjinal etki altındalar.
Türkiye devletiyle milletiyle hep bir bütün olup teröre karşı bir bütün olmuştur. Bazen uluslararası sistem Türkiye'nin boğazına çöküp hareket kabiliyetini daraltmıştır. Böyle bir durumda ufkunuz daralıyor, kabiliyet alanınız daralıyor. Emniyet ATAK helikopteri aldı. Bunları görmeden terörle mücadeleyi anlayamayız. Terörle mücadeleyle bir diğer nokta ise halk. Ülkenizin batısını geliştirdiğiniz gibi, doğusunu da geliştirmek durumundasınız. Bu durum terörle mücadele açısından büyük katkı sağlıyor. Doğu ve güney doğunun geri kalmışlık sendromunu ortadan kaldırıyorsunuz. Diyarbakır caddeleri Paris'ten Londra'ya benziyor. Biz böylece istismar alanlarını kapatıyoruz.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN HEDEFLEDİĞİ KONSEPTİ GERÇEKLEŞTİRDİK
Türkiye bir taraftan Fırat Kalkanı 2 bin, ikincisi Zeytin Dalı 2 bin kilometre ardından Barış Pınarı Harekatı 4 bin kilometre. Toplam 8 bin kilometre alan. Türkiye böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedeflediği konsepti gerçekleştirdi. Bu alanlara Türkiye'nin girilmesi istenmiyordu. ABD ve Avrupa bu alanlardan Türkiye'yi kısıtlayacaktı. Hareket alanının daraltacaklardı. Biz bugün oradayız. Orada olduğumuz için bugün Türkiye'de huzur var.
Merasim Sokak saldırısı, Reina katliamı... Siz sınırınızın ötesinde olmazsanız bunları 50 yıl sonra yine önünüze koyarlar.
HARİTA ÜZERİNDEN ANLATTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında haritadan terör örgütüne yönelik yapılan operasyonları anlattı.
Gara bir geçiş koridorudur. Sözde apollo akademisi buradadır. PKK'nın bütün akademileri bu bölgededir. Bu alan savunulması çok kolay bir alandır. Tepeleri çok olan bir alandır. Türkiye'deki terörist sayısı 300'ün altında. Bunlar kafalarını dahi çıkaramıyorlar. Terörist sayısı son 4 yılda yüzde 88 düştü. Gara'da biz PKK'nın kalbine girdik. Hedefimiz terör örgütünün yuvalarını imha etmektir. Gara'da düz alana inmemiz terör örgütünü panikletiyor.
GARA OPERASYONU PEK ÇOK KESİMİ RAHATSIZ ETTİ. TÜRKİYE TERÖRLE MÜCADELE VERİRKEN FARKLI KESİMLERDEN DESTEK ALIYOR MUSUNUZ?
Süleyman Soylu: İran ve Irak'ta toplam 3250 terörist bulunuyor. Bunlar PKK'nın uzun yıllardır asli kadrolu teröristleridir. Irak, Suriye ve İran'da 5000 civarı kadrolu terörist bulunuyor. Terör örgütü hangi alandaysa Türkiye orada oldu. Avrupa ve ABD'yi rahatsız eden bu. Oysa biz bugün öndeyiz. Biz orada olduğumuz için Türkiye'de şu an huzur var. ABD 15 Temmuz'da da yaptığı açıklamanın benzerini yaptı. Senin muhattabın NATO müttefikindir, terör örgütü değildir.
ABD'NİN SKANDAL GARA AÇIKLAMASI
ABD'nin Gara açıklaması kabul edilemez. 15 Temmuz'da da aynısını yaptılar. Senin muhattabın NATO müttefikin olan Türkiye'nin söylediğidir. Bir terör örgütü değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız hemen cevabını verdi. Dışişleri'ne çağrıldı. Videolar ve fotoğraflar gösterilince hemen cevap alındı. Ama büyük devlet böyle yapmamalı. Burada elbetteki Avrupa'nın sessizliği ve Avrupa'nın bu konudaki meseleyi ilk önce izleyelim de son değerlendirelim tavrı da bir tara kaydedilmesi gereken bir tavır olmalıdır.
"GARA'DA DAHA İŞİMİZ BİTMEDİ"
Gara'da daha işimiz bitmedi. Metina'da ve Hakurk'ta ne yaptıysak Gara'da da aynısını yapacağız. Terör örgütünün kendisini idare ettiğini düşündüğü yer Kandil'dir. Terör örgütü ahlaksız bir yapıdadır. Terör örgütünün namussuz elebaşları 18 yaşındaki çocuklara tecavüz ettiği, onları alıp Mahmur'a görüterek terörist olarak eğitiyorlar.
Irak'ın, Suriye'nin bütünlüğüne saygılıyız. Ama oradan ülkemizi bölmek, paralamak için ellerinden gelenleri yapanlara da müsamaha gösteremeyiz. Bizim milletimizde borcumuzdur.
SORU: "Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün" sözünü o anki duygusal durumdan dolayı mı söylediniz?
Süleyman Soylu: Benim bir ahdım vardı. Eren'i şehit edenleri mezarı başında asmak ahdımdı. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Çekin sayın Cumhurbaşkanımızı bu sistemin arkasından. Bakın bize bir adım attırırlar mı? Hayatta attırmazlar. Çok büyük bir güçle mücadele ediyoruz. Karayılan'la ilgili verdiğimiz sözü yerine getireceğiz. Afrin olmazdı, diyorlardı ama oldu. Türkiye bir yandan terörle mücadele ediyor bir yandan da hastane, otoyol yapıyor. Bizi çekemeyenlerin esas çözemediği Türkiye'nin ortaya koyduğu bu dinamiktir.
TERÖR SALDIRILARININ YÜZDE 60'I SINIR ÖTESİNDEN GERÇEKLEŞİYOR
Türkiye'deki terörist sayısı yüzde 88 nasıl azaldı? Bu sayede. İçerideki terör olayları azalınca bu sefer sınırdan taciz ateşleri açmaya başlıyorlar. Terör saldırılarınını yüzde 55'i 60'ı tam anlamıyla sınır ötesinden tacizlerle gerçekleşiyor. Türkiye'nin bunu artık dışarıya doğru kontrol altına alması gerekiyor.
GEÇEN YIL 248 TERÖR EYLEMİNİ ENGELLEDİK
Geçen yıl 248 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bu yana da 21 terör eylemini engelledik. Yılbaşından bugüne kadar sadece 1 kişi örgüte katıldı. İkna ile beraber gelmelerini temin edebilmek için ailelere gidiyoruz, terör örgütüne katılım yüzde 91 azaldı.
HDP TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PARTİSİDİR
HDP terör örgütünün partisidir. Bunların siyasal kişilikleri yoktur. Kandil A demeden B diyemezler. Esas esir olan onlardır. Hepsi PKK'nın esiridir. Kimlikleri,duyguları,bedenleri esirdir. Düzelmeleri de mümkün değildir.